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Şarampole uçan otomobilde 2 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında meydana gelen kazada otomobil şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 19.08.2023 12:39
  • Giriş: 19.08.2023 12:39
  • Güncelleme: 19.08.2023 12:40
Kaynak: İHA
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Şarampole uçan otomobilde 2 kişi yaralandı

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Arif Dalaman (34) yönetimindeki 07 NCR 92 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole yuvarlandı. 

Kaza sonucu sürücü ile yanında bulunan Eray Mercan (40) yaralandı. 

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. 
Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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