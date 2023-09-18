Şarampole uçan otomobilin sürücüsü öldü

Eskişehir’de yolcu otobüsüne çarptıktan sonra savrularak şarampole uçan otomobilin sürücüsü Nazmiye Çabuk (47) hayatını kaybetti.



Kaza, Eskişehir-Ankara D-200 karayolunun 5’inci kilometresindeki Kanlıpınar rampasında meydana geldi. Nazmiye Çabuk yönetimindeki 26 PC 898 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde giden Hayati Karaman idaresindeki 16 ANN 927 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Savrulan otomobil daha sonra şarampole uçarken, hurdaya dönen aracın sürücüsü Nazmiye Çabuk ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Nazmiye Çabuk, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yolcu otobüsünde şoför Hayati Karaman ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Otobüs sürücüsü Karaman, ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.