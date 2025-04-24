Şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Sorkun mevkisinde meydana geldi. Ş.E.’nin kontrolünü yitirdiği 10 UN 432 plakalı otomobil, yaklaşık 7 metrelik yükseklikten şarampole uçtu. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ş.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.