Şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesine 8 km uzaklıktaki Sorkun mevkiinde meydana geldi. Ş.E. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Savrulan otomobil yaklaşık 7 metrelik yükseklikten şarampole uçtu.
Kazada parçalanarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ş.E. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.