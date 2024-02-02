Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mardin'de Kızıltepe- Ceylanpınar kara yolunda şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü İbrahim Y. (31), ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe- Ceylanpınar kara yolu, kırsal Kırkkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İbrahim Y.’nin kontrolünü yitirdiği 05 AZ 229 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı İbrahim Y., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.