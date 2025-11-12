Giriş / Abone Ol
Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

  • 12.11.2025 17:11
  • Giriş: 12.11.2025 17:11
  • Güncelleme: 12.11.2025 17:11
Kaynak: DHA
Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Yılmaz Şermet (81), hayatını kaybetti.

Kaza, Alaaddin Mahallesi Kızılırmak Nehri yakınlarında meydana geldi. Yılmaz Şermet’in kontrolünü yitirdiği 18 KY 650 plakalı traktör, şarampole yuvarlandı. Sürücü araçtan savrularak Kızılırmak Nehri yakınlarına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücü Yılmaz Şermet hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. (DHA)

