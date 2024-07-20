Şarap fiyatları 2024 | Güncel

Şarap Fiyatları 2024 yılında ne kadar? Türk Şarap Markaları fiyatları ne kadar? Doluca Şarap Fiyatları ne kadar? Pamukkale Şarap Fiyatları ne kadar? DLC Şarap Fiyatı ne kadar? Trio Şarap Fiyatı ne kadar? Suvla Şarap Fiyatları ne kadar? Sava Şarap Fiyatları ne kadar? Markaların Şarap Fiyatları hakkında tüm detaylar haberimizde...

Şarap Fiyatları 2024 yılı başında, yüksek enflasyonla birlikte gelen büyük Özel Tüketim Vergisi zammı nedeniyle artış yaşadı.

Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı, 2024 ’de 6 aylık Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 47,4 oranında artırıldı.

2024'DE ŞARAP FİYATLARI NE KADAR?

Yapılan artışlardan sonra Şarap Fiyatları artışı da ortalama 33 lira oldu ve 75. cl'lik bir köpüklü şarabın ortalama fiyatı 100 liradan 133 liraya tırmandı.

Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor.

Haziran ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigara ve alkollü içeceklerden alınan özel tüketim vergisi Temmuz-Aralık ayı için sabit kalmıştı. Cumhurbaşkanı kararıyla özel tüketim vergisi kanununun 12. maddesinde yer alan "ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına" yönelik hükmünün Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmamasına karar verilmişti.

İşte 2024'ün en güncel şarap fiyatları...

NOT:Aşağıda yer alan şarap fiyatları, firmalar tarafından perakende satışlar için tavsiye edilen fiyatlardır. Perakendecilere göre satış fiyatlarında değişiklik görülebilir.

PAMUKKALE ŞARAPLARI FİYATLARI

Harman Şarap Fiyatları

• Harman (100 cl. Kırmızı): 132,16 TL

• Harman (100 cl. Beyaz): 132,16 TL

• Harman (100 cl. Roze): 132,16 TL

Diamond Şarap Fiyatları

• Diamond (75 cl. Kırmızı): 102,66 TL

• Diamond (75 cl. Beyaz): 102,66 TL

• Diamond (75 cl. Blush): 106,20 TL

Senfoni Şarap Fiyatları

• Senfoni (75 cl. Kırmızı): 113,28 TL

• Senfoni (75 cl. Beyaz): 113,28 TL

• Senfoni (75 cl. Roze): 113,28 TL

• Senfoni Tatlı (75 cl. Kırmızı): 127,44 TL

• Senfoni Tatlı (75 cl. Beyaz): 127,44 TL

• Senfoni Tatlı (75 cl. Dömisek): 127,44 TL

Trio Şarap Fiyatları

• Trio (75 cl. Kırmızı): 127,44 TL

• Trio (75 cl. Beyaz): 127,44 TL

• Trio (75 cl. Roze): 127,44 TL

Anfora Şarap Fiyatları

• Anfora Blend (75 cl.): 147,50 TL

• Anfora Öküzgözü (75 cl.): 147,50 TL

• Anfora Cabernet Sauvignon (75 cl.): 147,50 TL

• Anfora Kalecik Karası (75 cl.): 147,50 TL

• Anfora Merlot (75 cl.): 147,50 TL

• Anfora Shiraz (75 cl.): 147,50 TL

• Anfora Boğazkere(75 cl.): 147,50 TL

• Anfora Blush (75 cl.): 147,50 TL

• Anfora Narince (75 cl.): 147,50 TL

• Anfora Chardonnay (75 cl.): 147,50 TL

• Anfora Sauvignon Blanc (75 cl.): 147,50 TL

Nicely Şarap Fiyatları

• Nicely Köpüklü (75 cl. Beyaz): 153,40 TL

• Nicely Köpüklü (75 cl. Roze): 153,40 TL

Artı Şarap Fiyatları

• Artı Sauvignon Blanc (75 cl.): 182,90 TL

• Artı Chardonnay & Narince (75 cl.): 182,90 TL

• Artı Cabernet Sauvignon Roze (75 cl.): 182,90 TL

• Artı Cabernet Franc (75 cl.): 182,90 TL

• Artı Cabernet Sauvignon & Merlot (75 cl.): 182,90 TL

L Şarap Fiyatları

• Pamukkale L (75 cl. Kırmızı): 342,20 TL

• Pamukkale L (75 cl. Beyaz): 365,80 TL

• Pamukkale L (150 cl. Kırmızı): 708,00 TL

Grand Şarap Fiyatları

• Grand Reserve Shiraz (75 cl.): 389,40 TL

• Grand Reserve Boğazkere (75 cl.): 389,40 TL

DOLUCA ŞARALARI FİYATLARI

DLC Şarap Fiyatları

• DLC Cab. Sauvignon-Merlot (75 cl. Kırmızı): 130,00 TL

• DLC Shiraz (75 cl. Kırmızı): 130,00 TL

• DLC Kalecik Karası (75 cl. Kırmızı): 130,00 TL

• DLC Öküzgözü (75 cl. Kırmızı): 130,00 TL

• DLC Boğazkere (75 cl. Kırmızı): 130,00 TL

• DLC Grenache (75 cl. Kırmızı): 130,00 TL

• DLC Narince (75 cl. Beyaz): 130,00 TL

• DLC Sauvignon Blanc (75 cl. Beyaz): 130,00 TL

• DLC Moskado (75 cl. Beyaz): 130,00 TL

• DLC Sultaniye Emir (75 cl. Beyaz): 130,00 TL

Doluca Şarap Fiyatları

• Doluca (37,5 cl. Kırmızı-Beyaz-Roze): 60,00 TL

• Doluca (75 cl. Kırmızı-Beyaz-Roze): 80,00 TL

• Doluca (100 cl. Kırmızı-Beyaz): 115,00 TL

Villa Doluca Şarap Fiyatları

• Villa Doluca (37,5 cl. Kırmızı-Beyaz): 65,00 TL

• Villa Doluca (75 cl. Kırmızı-Beyaz-Roze): 90,00 TL

• Villa Doluca Neo (75 cl. Kırmızı-Beyaz): 110,00 TL

Mistik Şarap Fiyatları

• Mistik (75 cl. Kırmızı-Beyaz-Roze): 60,00 TL

• Mistik (100 cl. Kırmızı-Beyaz): 80,00 TL

• Mistik (150 cl. Kırmızı-Beyaz): 120,00 TL

KAV Şarap Fiyatları

• KAV Boğazkere (37,5 cl. Kırmızı): 110,00 TL

• KAV Öküzgözü (37,5 cl. Kırmızı): 110,00 TL

• KAV Narince (37,5 cl. Beyaz): 110,00 TL

• KAV Boğazkere (75 cl. Kırmızı): 170,00 TL

• KAV Öküzgözü (75 cl. Kırmızı): 170,00 TL

• KAV Narince (75 cl. Beyaz): 170,00 TL

Sarafin Şarap Fiyatları

• Sarafin Shiraz (75 cl. Kırmızı): 285,00 TL

• Sarafin Cab. Sauvignon (75 cl. Kırmızı): 285,00 TL

• Sarafin Cab. Sauvignon (37,5 cl. Kırmızı): 190,00 TL

• Sarafin Merlot (75 cl. Kırmızı): 285,00 TL

• Sarafin Merlot Cab. Franc (75 cl. Roze): 285,00 TL

• Sarafin Fume Blanc (75 cl. Beyaz): 285,00 TL

• Sarafin Chardonnay (75 cl. Beyaz): 285,00 TL

• Sarafin Sauvignon Blanc (75 cl. Beyaz): 285,00 TL

Karma Şarap Fiyatları

• Karma Cab. Sauv. Öküzgözü (75 cl. Kırmızı): 285,00 TL

• Karma Shiraz Boğazkere (75 cl. Kırmızı): 285,00 TL

• Karma Merlot Boğazkere (75 cl. Kırmızı): 285,00 TL

• Karma Chardonnay Narince (75 cl. Beyaz): 285,00 TL

BİRİCİK ŞARAPLARI FİYATLARI

Biricik Şarap Fiyatları

• Biricik (75 cl. Kırmızı): 45,00 TL

• Biricik (75 cl. Beyaz): 45,00 TL

• Biricik (100 cl. Kırmızı): 60,00 TL

• Biricik (100 cl. Beyaz): 60,00 TL

Crama Şarap Fiyatları

• Crama Regala Sauvignon Blanc (75 cl. ): 99,90 TL

• Crama Regala Chardonnay (75 cl. ): 104,90 TL

• Crama Regala Cabernet Sauvignon (75 cl. ): 104,90 TL

• Crama Regala Merlot (75 cl. ): 104,90 TL

DİĞER ŞARAP FİYATLARI

• Tuğra Öküzgözü, Kalecik Karası, Narince (75 cl. Kırmızı): 285,00 TL

• Bianca (75 cl. Beyaz Köpüren Şarap): 205,00 TL

• Safir (37,5 cl. Beyaz Tatlı Şarap): 110,00 TL

• Safir (75 cl. Beyaz Tatlı Şarap): 175,00 TL

• Antik (37,5 cl. Kırmızı-Beyaz): 90,00 TL

• Antik (75 cl. Kırmızı-Beyaz): 130,00 TL

• Alçıtepe Kirte (75 cl. Kırmızı): 490,00 TL

• Alçıtepe (75 cl. Kırmızı): 490,00 TL

• Signum (75 cl. Kırmızı): 490,00 TL

• Signum (75 cl. Beyaz): 490,00 TL

• Kızılcaterzi (75 cl. Kırmızı): 490,00 TL

• Verano (75 cl. Roze): 145,00 TL

• Verano Blush (75 cl. Roze): 145,00 TL