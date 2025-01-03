Şarap fiyatları 2025 | Güncel

Şarap Fiyatları 2025 yılı başında, yüksek enflasyonla birlikte gelen büyük Özel Tüketim Vergisi zammı nedeniyle artış yaşamasının ardından Temmuz ayında tekrar zamlandı.

Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı, 2024 ’de 6 aylık Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 47,4 oranında artırıldı.

2025'TE ŞARAP FİYATLARI NE KADAR?

Yapılan artışlardan sonra Şarap Fiyatları artışı da ortalama yüzde 33 oldu ve 75. cl'lik bir köpüklü şarabın ortalama fiyatı 500 liradan 665 liraya tırmandı.

Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor.

Haziran ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigara ve alkollü içeceklerden alınan özel tüketim vergisi Temmuz-Aralık ayı için sabit kalmıştı. Cumhurbaşkanı kararıyla özel tüketim vergisi kanununun 12. maddesinde yer alan "ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına" yönelik hükmünün Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmamasına karar verilmişti.

İşte 2025'in en güncel şarap fiyatları...

NOT:Aşağıda yer alan şarap fiyatları, firmalar tarafından perakende satışlar için tavsiye edilen fiyatlardır. Perakendecilere göre satış fiyatlarında değişiklik görülebilir.

DOLUCA ŞARALARI FİYATLARI

Doluca Şarap Fiyatları

• Doluca (37,5 cl. Kırmızı-Beyaz-Roze): 245 TL

• Doluca (75 cl. Kırmızı-Beyaz-Roze): 385 TL

• Doluca (100 cl. Kırmızı-Beyaz): 465 TL

Villa Doluca Şarap Fiyatları

• Villa Doluca (37,5 cl. Kırmızı-Beyaz): 270 TL

• Villa Doluca (75 cl. Kırmızı-Beyaz-Roze): 435 TL

Doluca DLC Şarap Fiyatları

• Doluca DLC Tüm Seriler (70 cl): 600 TL

Mistik Şarap Fiyatları

• Mistik (75 cl. Kırmızı-Beyaz-Roze): 260 TL

• Mistik (100 cl. Kırmızı-Beyaz): 350 TL

• Mistik (150 cl. Kırmızı-Beyaz): 500 TL

KAV Şarap Fiyatları

• KAV Boğazkere (75 cl. Kırmızı): 800 TL

• KAV Öküzgözü (75 cl. Kırmızı): 800 TL

• KAV Narince (75 cl. Beyaz): 800 TL

Sarafin Şarap Fiyatları

• Sarafin Shiraz (75 cl. Kırmızı): 1.400 TL

• Sarafin Cab. Sauvignon (75 cl. Kırmızı): 1.400 TL

• Sarafin Merlot (75 cl. Kırmızı): 1.400 TL

• Sarafin Merlot Cab. Franc (75 cl. Roze): 1.400 TL

• Sarafin Fume Blanc (75 cl. Beyaz): 1.400 TL

• Sarafin Chardonnay (75 cl. Beyaz): 1.400 TL

• Sarafin Sauvignon Blanc (75 cl. Beyaz): 1.400 TL

Karma Şarap Fiyatları

• Karma Cab. Sauv. Öküzgözü (75 cl. Kırmızı): 1.400 TL

• Karma Shiraz Boğazkere (75 cl. Kırmızı): 1.400 TL

• Karma Merlot Boğazkere (75 cl. Kırmızı): 1.400 TL

• Karma Chardonnay Narince (75 cl. Beyaz): 1.400 TL

BİRİCİK ŞARAPLARI FİYATLARI

Biricik Şarap Fiyatları

• Biricik (75 cl. Kırmızı): 110 TL

• Biricik (75 cl. Beyaz): 110 TL

• Biricik (100 cl. Kırmızı): 150 TL

• Biricik (100 cl. Beyaz): 150 TL

• Biricik (150 cl. Kırmızı): 250 TL

• Biricik (150 cl. Beyaz): 250 TL

DİĞER ŞARAP FİYATLARI

• Tuğra Öküzgözü, Kalecik Karası, Narince (75 cl. Kırmızı): 1.400 TL

• Bianca (75 cl. Beyaz Köpüren Şarap): 925 TL

• Safir (75 cl. Beyaz Tatlı Şarap): 800 TL

• Antik (37,5 cl. Kırmızı-Beyaz): 385 TL

• Antik (75 cl. Kırmızı-Beyaz): 600 TL

• Alçıtepe Kirte (75 cl. Kırmızı): 1.250 TL

• Alçıtepe (75 cl. Kırmızı): 2.200 TL

• Signum (75 cl. Kırmızı): 1.800 TL

• Signum (75 cl. Beyaz): 1.800 TL

• Kızılcaterzi (75 cl. Kırmızı): 1.000 TL

• Verano (75 cl. Roze): 645 TL

• Verano Blush (75 cl. Roze): 645 TL

PAMUKKALE ŞARAPLARI FİYATLARI

Senfoni Şarap Fiyatları

• Senfoni (75 cl. Kırmızı): 150 TL

• Senfoni (75 cl. Beyaz): 150 TL

• Senfoni (75 cl. Roze): 150 TL

• Senfoni Tatlı (75 cl. Kırmızı): 180 TL

• Senfoni Tatlı (75 cl. Beyaz): 180 TL

• Senfoni Tatlı (75 cl. Dömisek): 178 TL

Anfora Şarap Fiyatları

• Anfora Öküzgözü (75 cl.): 220 TL

• Anfora Cabernet Sauvignon (75 cl.): 220 TL

• Anfora Kalecik Karası (75 cl.): 220 TL

• Anfora Merlot (75 cl.): 220 TL

• Anfora Shiraz (75 cl.): 220 TL

• Anfora Boğazkere(75 cl.): 220 TL

• Anfora Blush (75 cl.): 220 TL

• Anfora Narince (75 cl.): 220 TL

• Anfora Chardonnay (75 cl.): 220 TL

• Anfora Sauvignon Blanc (75 cl.): 220 TL

Artı Şarap Fiyatları

• Artı Sauvignon Blanc (75 cl.): 357 TL

• Artı Chardonnay & Narince (75 cl.): 357 TL

• Artı Cabernet Sauvignon Roze (75 cl.): 357 TL

• Artı Cabernet Franc (75 cl.): 357 TL

• Artı Cabernet Sauvignon & Merlot (75 cl.): 357 TL

Grand Şarap Fiyatları

• Grand Reserve Shiraz (75 cl.): 570 TL

• Grand Reserve Boğazkere (75 cl.): 570 TL