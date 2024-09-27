Sarar grevine yurttaştan destek

Ebru ÇELİK

Türkiye’nin 29 ilinde 64 mağazası bulunan Sarar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş. çalışanları 30 gündür grevde. Çalışanlara vatandaşlardan da büyük destek geldi. Müşteriler ürün almıyor, alanlara uyarılarda bulunuyor. Vatandaşlar bu protestoyu haklarını alamayan bütün işçi sınıfı için yapıyor.

Panorama AVM’de grev sözcüsü olan Çiğdem Andaş, “Bizim aslında tüm çalışanlarımız sendikalıydı. Bölge müdürlerimizin, mağaza müdürlerimizin ve çalışmaya devam eden grev kırıcı arkadaşlarımızın baskılarıyla yıldırılan arkadaşlarımız oldu. Şu an Ankara’da 3 mağazamız grev sürecinde. Bunlar; Panorama, Armada, Ankamall AVM’de bulunan Sarar Mağazalarında. İstanbul’da Akasya AVM Sarar Mağazasında, Çanakkale’de ise 17 Burda AVM Sarar Mağazasında grevimiz sürüyor. Taleplerimiz konusunda işverenle anlaşma sağlayamazsak Türkiye genelinde bütün mağazalara yayılacak bu grev” dedi.

Hak-İş’e bağlı Öz Büro-İş Sendikası temsilcisi Fatih Danışan ise grev sürecini şu şekilde özetledi: “Bizim 9 aylık TİS sürecinde sendika olarak istediğimiz, yüklü bir maaş, abartı bir prim yüzdesi değildi, asgarinin biraz üstü bir maaş ve yüzde 15’lik bir prim yüzdesiydi. Buna rağmen Sarar yetkilileri anlaşmaya yanaşmadı. 400 Sarar çalışanının çoğuyla greve çıktık. Firma yetkililerinin mobbingi nedeniyle, işsiz kalma korkusu yaşayan ve sendikayı bırakıp içeri giren arkadaşlar oldu. Ancak grevde olan çoğunluk, haklarını almaya kararlı ve bu mücadelenin kazananı olmadan bu grevi bitirme taraftarı değil.”

Sarar yetkililerinin işçileri tehdit ettiğini söyleyen Danışan “Biz sadece çalışanlar haklarını alsınlar, rahat bir şekilde çalışsınlar diye grevdeyiz” ifadelerini kullandı.