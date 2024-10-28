Sarar işçileri grevi Samsun’a da taşıdı

Sarar işçileri, şirketin toplu sözleşmeye oturması, maaşlarda artış ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle yurdun farklı noktalarındaki şubelerde 60 gündür iş yavaşlatma eylemleri yaparken işçiler, Samsun Piazza AVM’deki şubede de greve başladı.

Öz Büro İş üyesi Sarar işçilerinden Samet Koç, “En yakın sürede sözleşmenin imzalanmasını, haklarımızın verilmesini istiyoruz. İşimize geri dönmek, işimize başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bir diğer işçi Gültekin Arıkan ise şunları söyledi:

“Biz Sarar çalışanları olarak haklarımızı arıyoruz. 4 gündür grevdeyiz. 60 gündür Türkiye genelinde grevimiz devam etmektedir. Bu süreç nereden baksanız bir senedir devam ediyor. Biz haklarımızın peşindeyiz. Çok fazla bir şey istemiyoruz. Sadece haklarımızı istiyoruz. Ailemizi, çocuklarımızı geçindirmek istiyoruz.”