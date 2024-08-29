Sarar işçilerinin grevi başladı

Öz Büro İş Sendikası üyesi 400 işçi 29 ildeki 69 Sarar mağazasında yarın greve başladı.

Greve çıkan işçiler, Ankara ANKAmall alışveriş merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Toplu iş sözleşmesi imzalana kadar grevin büyüyerek devam edeceği" ifade edildi.

"HER GÜN BİR MAĞAZADA DAHA GREV BAŞLATACAĞIZ"

ANKAmall AVM önünde basın açıklamasını Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba okudu. Toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar grevin büyüyerek devam edeceğini kaydeden Gülbaba, şunları söyledi:

"Bu grev, toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar yükselerek devam edecek. Hiç kimse kusura bakmasın işçileri odalara çekip, 'Sakın greve çıkmayın, eğer greve çıkarsanız işinizden olursunuz' demek suçtur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Biz, yasanın, hukukun sınırları içerisinde hak mücadelesi için greve çıktık. Bu grev bugün ANKAMall'de başlıyor ama 29 ilde 69 mağazada bu grevi her gün bir tane daha başlatmak suretiyle yükselterek devam ettireceğiz. Emeğimize, hakkımıza dil uzatılmasından rahatsızız."

GREV KARARI ASILDI

Bu grevin hak grevi olduğunu belirten Gülbaba, bugün farklı mağazalardaki işçilere greve çıkmamaları için uyarılar yapıldığını ifade ederek, "Greve neden hepsinde aynı anda başlamadık, çünkü biz mağazanın, müşterilerin asla zarar görmesini istemiyoruz. Bu sabah bizim bir çok ildeki arkadaşımıza baskılar yapıldı. Şu an da işyerlerindeki arkadaşlarımıza greve katılmamaları yönünüde telkinler devam ettiği gibi bu kez yazılı imzaları isteniyor. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre bu suçtur" diye konuştu.

Alışveriş merkezinin önünde yapılan basın açıklamasının ardından Sarar işçileri, mağazaya grev ilanını astı.