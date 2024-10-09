Sarar mağazalarındaki grev 42 gündür sürüyor

Emek Servisi

Sarar işçilerinin grevi 41'inci gününü geride bıraktı. HAK-İŞ'e bağlı Öz Büro İş Sendikası'nda örgütlü işçiler, maaşlarına zam yapılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebi ile başlattıkları greve 41'inci günde de devam etti. Grev, ülke genelinde sendikanın örgütlü olduğu tüm Sarar mağazalarında sürüyor.

İstanbul Üsküdar'da bulunan Akasya AVM'deki Sarar mağazasında da grev devam ediyor. Öz Büro İş İstanbul Şube Başkanı Volkan Turan, süren grevi değerlendirdi. Turan, "İlk günkü heyecanla buradayız. 41 gün değil, 1 yıl da geçse biz grevimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi. İşveren tarafından taleplere dair hiçbir olumlu yaklaşımda bulunulmadığının altını çizen Turan, "Tutumları hiç değişmedi. Bu bizim kararlılığımızı değiştirmiyor. Sabırsızlıkla haklarımızı kazanacağımız günü bekliyoruz. O güne kadar da mücadeleden geri adım atmayacağız" diye konuştu. Grev kararı, Sarar ile sendika arasındaki TİS görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından alınmış, işçiler 29 Ağustos'ta yurt genelindeki mağazalarda greve başlamıştı.