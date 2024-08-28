Sarar mağazası işçileri yarın greve başlıyor

Öz Büro İş Sendikası üyesi 400 işçi 29 ildeki 69 Sarar mağazasında yarın greve başlayacak.

Sarar Büyük Mağazacılık ile Öz Büro İş arasında 20 Mart 2024 tarihinde başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 8'inci ayında işverenin ücret konusundaki tavrı nedeniyle grev kararıyla sonuçlandı.

400 işçiyi kapsayan 29 ildeki 69 mağaza önünde çalışanlar yarın greve başlayacak.

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, grev kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sendika ve çalışanlar olarak sürecin bu noktaya gelmesini biz istemedik. Toplu iş sözleşmesi imzalanamadığı için hak mücadelemize grevle devam edeceğiz. İş yerinde üyelerimize yapılan baskılar, mobbingler ve grev kapsamı dışında bırakma girişimleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı müracaat yapılmıştır. İşverenliğin bu süreçteki hoş olmayan tavırları, tüm çalışanları bir kez daha üzmüştür. Bütün mağazalarda belli bir plan doğrultusunda başlayacak grevimizin bizi haklarımızla buluşturmasını diliyorum.

29 Ağustos 2024 Perşembe günü yasal grevimiz, tüm Sarar mağazalarına sendikamızdan grev görevlisi olarak gelecek arkadaşlarımızla birlikte başlatılacaktır. Grev süresince greve katılan üyelerimizin tüm hak edişleri sendikamızın grev fonundan karşılanacak olup herhangi bir mağduriyet yaşanmayacaktır. Grev sonucunda imzalanacak sözleşmeden greve katılmayanlar yasal olarak yararlanamayacaktır."