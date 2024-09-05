Sarar’da grevin ilk haftası geride kaldı

29 ildeki Sarar mağazalarında iş bırakan işçilerin grevi dün birinci haftasını doldurdu. Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Öz Büro-İş üyesi 400 işçinin toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlattığı grev dün 7’nci gününü geride bıraktı. Bir haftadır aralarında AVM mağazalarının da olduğu 69 Sarar mağazasında müşterileri “Bu iş yerinde grev var” yazılı pankartlar karşılıyor.

Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, grevin ilk haftasına ilişkin yaptığı açıklamada artan enflasyona rağmen asgari ücrette artış olmamasının toplu iş sözleşmelerini olumsuz etkilediğini belirtti. Gülbaba, “Özellikle bu senenin ikinci yarısında asgari ücretin hâlâ 25 bin TL brüt, 17 bin TL net olarak kalmış olması hayatı çekilmez bir noktaya getirdi. Böyle olunca toplu iş sözleşmesi masasında Sarar çalışanları, işçiler ve sendika olarak ne kadar iyi niyetli olursanız olun anlaşamıyorsunuz” dedi.

Mağazaların genelde prim bazlı çalıştığını, bu primlerle ilgili konulan hedeflerin ise ulaşılmaz olduğunu dile getiren Gülbaba, “Prim hedefleri gerçekleştirilemediği için TİS’te yazan primlerin bir anlamı olmuyor. Yol ve yemeklerimiz 6 aylık periyotlarla güncellensin. Bundan başka bir şey istemedi Sarar çalışanları. TİS’te birinci altı ay asgari ücret artı yüzde 15, ikinci altı ayda ise asgari ücret artı yüzde 20 olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.