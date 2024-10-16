Sarar’da tüm tehditlere rağmen geri adım yok

Sarar işçilerinin 47 gündür süren grevi, dün İstanbul’daki Mall of İstanbul AVM’de devam etti. Sarar’da asgari düzeydek ücretlerine istedikleri zamma karşılık patronun yüzde 4 zam teklif ettiği Öz Büro İş Sendikası’nda örgütlü işçiler, TİS sürecinin tıkanması üzerine greve başlamıştı. Mall of İstanbul AVM’deki Sarar mağazasında yapılan eyleme çok sayıda işçi ile sendikanın Genel Başkanı Baki Gülbaba da katıldı.

Gülbaba, emekçilerin mücadele dersi verdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“İsteğimiz, Sarar emekçilerinin haklarını alması ve maaşlarının artık asgari ücret seviyesinden koparılmasıdır. 47 günden bu yana emekçiler mücadele veriyor. Bu grev hak grevidir. Emekçi arkadaşlarımızı tehditle, baskıyla yıldırmaya çalışan bir yönetimle karşı karşıyayız. Sendikal ruhumuz ve karakterimizle buradayız. Çalışanların banka promosyonuna bile göz diken zihniyete karşı direneceğiz. Sarar emekçileri, emeklerinin karşılığını almak ve yaşam standartlarını yükseltmek için buradalar. 2024 yılının ocak ayından bu yana Sarar emekçileri toplu iş sözleşmesini bekliyorlar. Eğer hâlâ bu yanlış tutum devam edecekse biz durmayacağız.”