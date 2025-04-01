Saratlı’da bir hikâye yazılıyor

Son yerel seçimlerinde SOL Parti İç Anadolu’nun ortasındaki Aksaray’da bir belediye kazandı. Sağ partilerin toplam oyunun yüzde 80’i geçtiği kentte, SOL Parti’nin Saratlı Belde Belediyesi’ni kazanması sürpriz oldu.

SOL Parti yöneticileri İsmail Hakkı Tombul ve Abdullah Kahraman’la bir yıldır SOL Partili Belediye Başkanı Cuma Kaplan’ın yönettiği Saratlı Beldesi’nde bir gün geçirdik.

Ana yoldan çıkıp Saratlı yoluna döndüğünüzde bozuk bir yoldan geçilerek ulaşılıyor beldeye. Çevredeki yolları asfaltlayıp yenileyen devlet, Saratlı yoluna dokunmamış yıllardır. 12 Eylül döneminde özel operasyonlar yapılmış Saratlı’ya. O günleri yaşayan yurttaşlar, “O dönem bize çok eziyet ettiler” diyor.

Yaklaşık 2 bin 400 kişinin yaşadığı ve yaz aylarında ise nüfusu ikiye katlanan beldede 116 öğrencili lise, hatta amfi tiyatro da var. İki büyük yer altı şehrinin bulunduğu Saratlı’ya on binlerce yerli ve yabancı turist akın ediyor. Yer altı şehirlerine özellikle yabancı turistlerin büyük bir ilgisi var.

SOL Partili Belediye Başkanı Cuma Kaplan, Saratlı’da muhabirimiz İsmail Arı ile bir gün geçirdi ve sorularını yanıtladı.

MAKAM ARACI KULLANMIYOR

SOL Partili Belediye Başkanı Cuma Kaplan ise maaş almıyor, makam arabası kullanmıyor. Devletin yatırdığı maaşını 28 öğrenciye burs olarak verdiğini ifade eden Kaplan, önceki başkandan kalan makam aracının ise belediye işlerinde kullanılması talimatını vermiş. Kaplan, “Kendi aracım var, bir yere gideceğim zaman kendi aracımı kullanıyorum. Önceki dönem makam aracı olarak kullanılan aracı belediyenin memuru evrak vs. gibi işler için kullanıyor” dedi.

Aksaray Fen Lisesi’nde okuyan 15 öğrenci de yine Saratlı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak okullarına götürülüp getirilmeye başlanmış.

SANAT PARKI YAPIYORUZ

Kaplan, belde meydanındaki parkı büyüterek aynı zamanda bir sanat parkına dönüştüreceğini anlattı. Kaplan, “Parkımızda Pir Sultan Abdal’ın, Deniz Gezmiş’in de heykelleri yer alacak” diyor. Saratlı’da birçok alanda kadınlar en önde. Hatta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra Aksaray’daki eylemlere Saratlı’dan gidenler arasından yine en önde kadınlar yer almış.

YAŞLILAR EVİ

EMEKLİLER KIRAATHANESİ

SOL Partili Belediye Başkanı Cuma Kaplan’ın anlattıkları şöyle:

•Eğitime çok önem veriyoruz. Çocukların ve gençlerin eğitimi için elimizden geleni yapıyoruz.

•Yaşlılar için emekliler kıraathanesi açtık. Belediyemizin sosyal tesisi burası. Çay 5 TL. Bizim personelimiz çalışıyor. Vatandaşımız gelip burada zaman geçiriyor.

Cuma Kaplan halka sesleniyor.

ÜCRETSİZ BESLENME DESTEĞİ

•Beldemizde fırın yoktu. Hatta doğru düzgün dükkan da yoktu. Şimdi 10 dükkanın inşaatı sürüyor. Fırın ve kafeterya yapıyoruz ve belediyemiz işletecek. İnşaatı devam eden bazı dükkanları da kiralayıp belediyeye gelir sağlayacağız. İnşaat hala devam etse de iki dükkanı kiralamak için hemen talip çıktı. Bu dükkanlar aynı zamanda istihdam alanı oluyor.

•Anaokuluna giden çok sayıda öğrencimiz var. Onlara süt ve ücretsiz yiyecek vereceğiz.

•Beldemizde aile sağlığı merkezimiz var. Bir doktor bir hemşire görev yapıyor. Bahçesinde harabe halde olan bir lojman var. İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazdım, burayı bize verin tadilatını da yapalım dedik ama vermediler.

•Makam koltuğuna oturduğumdan değişik hissediyorum pek de oturmuyorum. İşçilerle sokakta, parklarda çalışıyorum.

•TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ile bir protokol imzalayacağız. Ziraat mühendisleri burada çeşitli analizler yapacak, ne ekilip biçilmeli, ne ekilirse daha fazla verim alınır gibi konularda bizleri aydınlatıp halka bilgi verecek. Tarımsal dönüşümü gerçekleştirip kooperatifler kuracağız.

SIRA DÖNÜŞÜMDE

•Şimdiye kadar, önceki yıllarda ihmal edilen belediyecilik işleri için kendi yerel yönetim anlayışımız çerçevesinde hızla adımlar attık. Bundan sonra da toplumsal dönüşüm için çabalayacağız.

•Okulların tadilatından mobilya ihtiyacına kadar birçok ihtiyacını biz karşılıyoruz.

•Belediyemiz bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği birimi kuracağız.”

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DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Belediye Başkanı Kaplan, dayanışmanın önemine de dikkat çekiyor. İtfaiye aracı ile çöp kamyonuna ihtiyaçları olduğunu anlatan Kaplan şunları söyledi: “Aslında belediyemizin itfaiye de çöp aracı da var ama ikisi de çok eski. Yeni bir itfaiye aracı ile çöp kamyonuna ihtiyacımız var. Belediye Birliği’nden talep ettik ancak olumlu bir sonuç alamadık. Bir belde belediyesi olarak bu araçları alıp temin etme şansımız yok maalesef. Beldemizde parkı büyütüp sanat parkına dönüştüreceğiz. Parkımızda Nazım Hikmet’in, Pir Sultan Abdal’ın, Deniz Gezmiş’in heykeller, büstler yer alacak. Bu konuda sanatçıların dayanışmasına açığız. Bir belediye misafirhanesi açıyoruz. Ancak buranın tefrişatı, mobilyaları için de dayanışmaya ihtiyacımız var.”