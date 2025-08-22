Saray'a yürüyeceklerdi: Birleşik Kamu-İş üyelerine polis engeli!

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasıyla birlikte AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talepleri sonuçsuz kalan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne yürüme kararı aldı. Yürüyüş öncesi konfederasyonun Kızılay'daki genel merkez binası polis ablukasına alındı.

Polis, bugün 14.00'te başlaması planlanan yürüyüşe henüz başlamadan müdahale etti. Polis ekipleri açıklamanın genel merkez binası önünde yapılabileceğini söyledi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, basın açıklamasını Saray önünde yapmak istediklerini söylerken polis yürüyüşe izin vermeyeceklerini bunun müzakereye açık olmadığını belirtti.

Konfederasyon üyeleri abluka altında "Direne direne kazanacağız" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" , "Sefalet zammını al başına çal" sloganları atıyor.

Polisle yürütülen müzakereler sırasında Birleşik Kamu-İş Başkanı Orhan Yıldırım, "Memur olarak sizlerin de aynı ekonomi sıkıntıları yaşadığınızı biliyoruz, sizin için de mücadele ediyoruz" dedi. Polis memuru Yıldırım'a, "Konumuz şu an o değil" şeklinde yanıt verdi.

Kamu emekçilerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de destek veriyor.

"ÖNCEKİ YILLARDA DÜZENLENEN TİYATRONUN FİGÜRANI OLMAYACAĞIZ"

Genel Başkan Orhan Yıldırım, abluka altında yaptığı konuşmada Hakem Kurulu'na tepki gösterdi. Yıldırım, "Biz önceki yıllarda düzenlenen tiyatronun figüranı olmayacağız dedik. Karşımızda bulunan işveren heyeti şunu söylüyor; Bizim umrumuzda değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a seslenen Yıldırım, "Cumhurbaşkanı gitsin Ankara'nın herhangi bir mahallesinde ev kiralarını sorsun. Emekçi bu maaşlarla nasıl yaşayacak?" diye sordu. "Seçilmişleri bizi aç bıraksın diye seçmedik" diyen Yıldırım insanca yaşam peşinde olduklarını kaydetti.

AKP iktidarına tepki gösteren Yıldırım, "Ülkemizde bozulan, yozlaştırılan hukuk sisteminin gerçek bir hukuk sistemi haline getirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşlerine izin verilmeyen sendika üyeleri, açıklamanın ardından genel merkez önünde 1 saatlik oturma eylemi başlattı.

NE OLMUŞTU?

20 Ağustos'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 25 milyondan fazla yurttaşın umutla beklediği toplu sözleşme sürecinde hükümetin kendi yarattığı ekonomik krizle kamu emekçisini baş başa bıraktığını vurgulamış, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etmişti.

Konfederasyon, 11 kişiden oluşan Hakem Heyeti’nin çoğunluğunun Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesinin adil bir hakemlik yapılmasını imkânsız hale getirdiğini vurgulamıştı.