Saray anayasa tuzağını kurdu

Politika Servisi

Rejimin ömrünü uzatmak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kez daha başkanlık yolunu açmak isteyen Saray yönetimi bir kez daha anayasa tuzağı kurdu. AKP, iktidara geldiğinden bu yana Anayasa’da üçü referandum yoluyla olmak üzere 12 defa değişikliğe gitti. 177 maddelik Anayasa’nın 134 maddesinde yani dörtte üçünde değişikliğe imza atıldı. Buna rağmen demokratikleşme yolunda hiçbir adım atılmadığı gibi bugünkü “tek adam” rejimi inşa edildi. Çözüm tartışmasıyla muhalefet saflarında gedik açarak kendisine alan açabileceğini düşünen Erdoğan geçen hafta “Benim adaylık derdim yok” dese de ortağı Devlet Bahçeli’nin “Bu yoldan geri dönemezsin” çıkışı ile partisinin Grup Sözcüsü Ömer Çelik’in “Önceliğimiz Erdoğan’ı yeniden seçmek” sözleri asıl niyeti gözler önüne sermişti. Erdoğan da asıl meselenin bir kez daha aday olmanın önünü açmak olduğunu dünkü açıklamalarıyla resmen ilan etti.

Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 22 Mayıs'ta yeni anayasayı gündeme getirirken kullandığı “Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok” sözlerine açıklık getiren Erdoğan, “Milletim beni Belediye Başkanı yaptı, Başbakan yaptı, Cumhurbaşkanı yaptı. Milletimiz bizi nerede görmek isterse, biz de orada olduk. Girdiğimiz her yarışa sadece milletimize güvenerek girdik. Bugün de yarın da yine milletimize kulak vereceğiz. İstikametimizi onların çizdiği rota üzerinde şekillendireceğiz” dedi.

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Erdoğan, “Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı'nın yolundan caymaya hakkı yoktur” diyen ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. “Gerçekten büyük memnuniyet duydum, onore oldum. Sayın Bahçeli tecrübesiyle, birikimiyle Türk milliyetçiliğinin aksakalıdır. Kendisi Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliği, devletimizin bekası için çok kıymetli bir duruş sergilemiştir” ifadelerini kullandı.

'Yeni anayasa' mesajını yineleyen Erdoğan, “Yeni ve sivil bir anayasa bizim milletimize verdiğimiz bir söz. Bundan geri adım yok. Mevcut anayasa dili de zaten problemli. Biz bu tür problemleri olan bir anayasa değil, bunlardan arındırılmış sade, anlaşılır, uygulamaya dönük bir anayasa hazırlayalım istiyoruz” dedi.

SAYISI 11’E YÜKSELDİ

Erdoğan, daha önce 10 kişi olarak açıkladığı “anayasa için görevlendirdiği hukukçu arkadaşlarının” sayısını 11'e yükseltti. Gelecek Partisinden AKP'ye geçen Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un ismi dün Sabah'ın açıkladığı listede yer alırken Anadolu Ajansının paylaştığı listede yer almamıştı. AA, Özbudun'un yerine Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun ismini yazmıştı. 'Komisyonun' bayram sonrasında çalışmalara başlayacağını bildiren Erdoğan, “Bu hukukçu arkadaşlarımız, mesela Serap Yazıcı Özbudun hocamız gibi isimler zaten anayasa üzerinde çalışması olan kişiler. Onlarla birlikte bu çalışmaları yürütelim istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MASANIN KENDİSİ

Öte yandan anayasa tartışmalarına muhalefetten farklı yaklaşımlar geliyor. SOL Parti ve CHP yaptıkları açıklamalarda bunun Erdoğan’ı bir kez daha başkan seçmek için düzenlenen bir hamle değerlendirmesi yapılarak bu tuzağa düşülmemesi konusunda çıkışlar gelmişti. Çözüm sürecinin hükümetle birlikte muhatabı olan DEM Parti’den ise farklı açıklamalar yapılıyor. Medyascope'ta Ruşen Çakır'a konuşan DEM Parti'nin Anayasa Komisyonu üyesi Meral Danış Beştaş, CHP'nin "Erdoğan ile Anayasa yapılmaz" itirazının haksız olduğunu çünkü Anayasa masasında Erdoğan'ın olmadığını savundu. Beştaş’ın açıklamalarının aksine iktidar açısından Erdoğan anayasa masanın kurulma amacını taşıyor.

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İLK TOPLANTI ÇARŞAMBA

AKP'nin yeni anayasa çalışmaları kapsamında görevlendirdiği komisyon ilk toplantısını 4 Haziran Çarşamba günü Saray'da yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, AKP Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer alacak. Komisyon kurulmasına yönelik karar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı. Komisyonun yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan Meclis'teki basın toplantısında konuşan CHP'li Murat Emir, Erdoğan'ın 'yeni Anayasa' için görevlendirdiği 10 kişilik ekipte olduğu iddia edilen AKP'li Serap Yazıcı Özbudun'a tepki gösterdi. Emir, "Sizi sabah komisyona aldılar, öğleden sonra çıkarttılar. "Otur" diyecekler, oturacaksınız. "Kalk" diyecekler, kalkacaksınız" ifadelerini kullandı.