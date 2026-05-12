Saray Başdanışmanı Oktay Saral Ahmet Türk'ü hedef aldı: "Bu topraklarda 'Kürdistan' diye bir devlet yoktur, haddini bileceksin!"

Saray başdanışmanlarından Oktay Saral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerine kayyum atanan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü hedef aldı.

Ahmet Türk'ün Amedspor'un Süper Lig'e yükselişini kutlamak amacıyla yazmış olduğu mesaja ve mesajda geçen "Kürdistan" ifadesine tepki gösteren Saral şunları yazdı:

"Bu milletin adını, bayrağını, devletini yok sayarak siyaset yaptığını zannedenler bilsin ki; bu topraklarda “Kürdistan” diye bir devlet de yoktur, olamayacaktır.

Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir! Futbol üzerinden ayrılıkçı heves pompalamak kimsenin haddi değildir. Bu millet bin yıldır kardeştir, hiçbir fitne dili bu birliği bozamaz.

Konuşurken sınırını, yerini ve haddini bileceksin!"

Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir!



Futbol üzerinden ayrılıkçı heves pompalamak kimsenin haddi değildir. Bu… https://t.co/FM9iRZd3jh — Oktay SARAL (@oktay_saral) May 12, 2026

Saral'ın alıntıladığı sosyal medya paylaşımında Ahmet Türk'ün Amedspor'un Süper Lig'e yükselişini kutlarken ifade ettiği "“Çok mutluyum. Kürdistan'ın bir takımı Süper Lige çıktı” sözleri yer aldı.