Saray çevresi para yutuyor: Günlük 426,5 milyon TL

Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşları Diyanet İşleri Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı’nın Ocak-Kasım 2025 döneminde kullandığı toplam kaynak hesaplandı. Türkiye’de on milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum eden ekonomik krizi yok sayan harcamalarıyla tepki çeken kurumlar, 2025’in 11 ayında da rekor kaynak kullandı.

Saray ve bağlı kuruluşlarının 11 aylık harcaması, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışına ayna tuttu. Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın rekor düzeyde kaynak kullandığı belirlendi.

SARAY KAYNAK YUTTU

Saray’ın 2025 yılının ocak-kasım dönemindeki harcaması, rekor seviyeye ulaştı. Yalnızca kasım ayında 779 milyon 756 bin TL harcayan Cumhurbaşkanlığı’nın ocak-kasım 2025 döneminde gerçekleştirdiği harcamanın toplamı, 13 milyar 70 milyon 369 bin TL olarak kaydedildi.

DİYANET’TEN HARCAMA REKORU

Diyanet İşleri Başkanlığı da fahiş harcama geleneğini kasım ayında da sürdürdü. 2025 yılının kasım ayında 11 milyar 546 milyon 612 bin TL harcayan başkanlığın ocak-kasım dönemindeki toplam harcaması ise kayıtlara, 121 milyar 20 milyon 492 bin TL olarak geçti.

İLETİŞİMİN MALİYETİ

Faaliyetleri itibarıyla “Saray’ın propaganda aracı” olarak nitelendirilen İletişim Başkanlığı da kesenin ağzını açtı. Bütçesi ve personel sayısını hemen her yıl artıran İletişim Başkanlığı’nın ocak-kasım döneminde toplam 6 milyar 665 milyon 64 bin TL harcadığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın Ocak-Kasım 2025 dönemindeki 140,7 milyar TL’lik harcamasının günlük karşılığının 426 milyon 533 bin TL olduğu belirtildi.