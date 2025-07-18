Saray çıkmaz sokağa girdi

Haber Merkezi

Suriye’de önce cihatçı Heyet Tahrir el Şam’a (HTŞ) iktidarın yolunu açan ABD ve İsrail, şimdi de ülkede fiili federalizmi devreye soktu. Suriye’de parçalı bir yapı isteyen İsrail istediğini alırken Colani geri adım atmak zorunda kaldı. HTŞ’ye destek veren Saray’ın içerde olduğu gibi sınırları İsrail’in belirlediği Suriye’de de sürdürmeye çalıştığı ümmetçi siyaseti iflas etti.

Suriye’nin güneyindeki Süveyda’da HTŞ’ye bağlı güçler ve Dürziler arasında yaşanan çatışmaların ardından ülkede mutlak kontrolü sağlama girişimleri başarısız olan Şam yönetimi, ABD’nin araya girmesiyle geri adım attı.

ABD ARAYA GİRDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio çarşamba günü yaptığı açıklamada, Suriye'deki çatışmalara müdahil olan farklı tarafların çatışmaların sona erdirilmesi için “belirli adımlar” üzerinde anlaştıklarını ifade etti. Rubio'nun açıklaması, İsrail'in azınlık Dürzi toplumunu savunduğunu iddia ederek Şam'ın merkezine güçlü hava saldırıları düzenlemesinin ardından geldi.

Beş gün süren şiddetli çatışmaların ardından ABD ve İsrail’in baskısı üzerine Suriye ordusu Süveyda kentinden tamamen çekildi. Kent yerel Dürzi güçlerin kontrolüne geçti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, pazar günü başlayan ve ordunun çekilme açıklamasına kadar süren çatışmalarda en az 374 kişi hayatını kaybetti.

CİHATÇILAR ÇEKİLDİ

Suriye’deki cihatçı HTŞ yönetiminin lideri Muhammed Colani (Ahmed Şara) ise çatışmaların ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında “Dürzi halkının devletin doğrudan koruması altında olduğunu, ancak büyük bir savaşı önlemek için Süveyda’daki güvenlik sorumluluğunun yerel güçlere ve Dürzi liderlerine devredildiğini” açıkladı.

İsrail'i Suriye'yi savaşa sürüklemeye çalışmakla suçlayan ve ülkesinin bu tuzağa düşmeyeceğini söyleyen Colani, Dürzileri bir “dış aktörün eline teslim etme girişimlerine” de izin verilmeyeceğini kaydetti.

İSRAİL’E ‘GÖZDAĞI’

“Biz savaştan korkanlardan değiliz. Hayatımızı zorluklarla mücadele ederek ve halkımızı savunarak geçirdik” diyen Colani, Suriye halkının çıkarlarını önceliklendirmek durumunda olduklarını kaydetti.

Colani, “Güç tek başına zaferi garanti etmez ve bir savaşı başlatarak savaşın fitilini ateşleyebilirsiniz ama sonucunu belirleyemezsiniz” sözleriyle İsrail’e “gözdağı” verdi.

İsrail’in kaosu fırsata çevirmeye çalıştığını kaydeden Colani, arabuluculuk yapan Amerikan, Arap ve Türk kanallarının katkısıyla büyük bir felaketin önüne geçildiğini kaydetti.

Colani, Dürzi toplumuna hitap eden konuşmasını, “Bu konuşmayı vatanın ayrılmaz bir parçası olan Dürzi yurttaşlarımıza ithaf ediyorum. Suriye asla bir iç savaş veya bölünmenin yeri olmayacaktır” sözleriyle tamamladı.

ROJAVA KORİDORUNU AÇIN

Suriye'deki Dürzi Müslümanların Ruhani Liderliği Şeyh Hikmet el Hicri başkanlığında Süveyda vilayetini “felaket bölgesi” ilan ederek Suriye’deki Kürtlerle aralarındaki insani koridorun açılması çağrısında bulundu.

El Hicri “kardeş Kürtlerle” yolların açılması çağrısında bulunulurken, Ürdün Kralı II. Abdullah’a da Süveyda ile ülkesinin sınır kapısının insani gerekçelerle açılması çağrısı da yaptı.

Açıklamada Süveyda'nın “teröristlerin pisliğinden temizlenmesinin” ardından vilayetin “yaralarıyla ağır bir yük taşıdığı” belirtilerek, sivillere yönelik saldırılarda hayatını kaybeden “aziz şehitler” için genel yas ilan edildi.

Açıklamada ayrıca Suriye’nin kuzeydoğusundaki Rojava Özerk Yönetimi ve askeri kanadı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) atıfta bulunularak “kardeş Kürtlerle bağlantı yollarının açılması” çağrısı yapıldı.

Öte yandan Rojava Özerk Yönetimi’ne bağlı Sosyal İşler ve Emekçiler Kurulu da yaptığı açıklamayla, Süveyda’ya acil insani yardım sevk ettiklerini duyurdu.

∗∗∗

FİİLİ FEDERAL YAPIYA MI GEÇİLDİ?

Golan Tepeleri’nde işgalini sürdürürken Dürzilere saldırıları bahane ederek Şam’ı bombalayan İsrail, Colani’nin geri adım atmasıyla Suriye’de neredeyse fiili bir özerklik ilan etti. Süveyda’dan çekilen HTŞ yönetiminin ülkenin tamamında kontrolü sağlamaya çalışırken aldığı bu darbenin, aynı zamanda bünyesine katmaya çalıştığı Kürt yönetimi ve SDG ile ilişkilerine doğrudan yansıması bekleniyor. SDG’nin Şam’a entegrasyonuna dair 10 Mart’ta imzalanan ancak henüz yürürlüğe konulamayan anlaşmanın tekrar gözden geçirilebileceği de ihtimaller arasında.

∗∗∗

BARIŞ DOSTER: HEDEF PARÇALI SURİYE

İsrail barbarlığı ve vahşetiyle, arkasına aldığı ABD ve Avrupa emperyalizmiyle, Filistin’de, Lübnan’da eli bu kadar rahatladıktan sonra, üstüne bir de İran’la yaşadığı 12 Gün Savaşı’nın ardından, Suriye’yi de tam anlamıyla kendi çıkarlarına göre şekillendirmek istiyor. Bu saldırılarıyla Şam’daki yeni yönetimi daha da kırılgan hale getirmek, güçsüz kılmak, İsrail’in tüm taleplerine boyun eğmesini sağlamayı hedefledi.

İsrail, Şara yönetiminin sorun çıkarmayacağı yönünde onca güvencesini yeterli görmüyor. Colani yönetimi, İsrail ve ABD desteğine mahkûm, mecbur, muhtaç. Bu son gelişmeler Şam’ın elini zayıflatırken, Suriye’deki Kürt grupların elini güçlendirdi. Unutmamak gerekir ki, Suriye’deki Kürt grupların, SDG’nin en büyük destekçilerinden biri ABD ise diğeri de İsrail’dir.

2026’da İsrail’de genel, ABD’de ise ara seçimler var. O nedenle ABD ve İsrail arasında bir çıkar çatışması beklemek gerçekçi değil. İki ülkenin liderleri de, Trump ve Netanyahu, birbirlerine muhtaçlar bu seçimleri kazanmak için.

Dahası Trump, öngörülebilir ve güvenilir bir siyasetçi olmadığı gibi, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da Trump’a çok yakın bir iş insanı olmakla birlikte, kariyer diplomatı değil. Bugün dediğinin yarın tam aksini söyleyebilir. İsrail ve ABD’nin bölgedeki çıkarları çatışmaz. İsrail’in öncelikleri, ABD’nin de öncelikleridir. ahası Irak’tan sonra Suriye’de de bir özerklik, bir federasyon, İsrail’in de ABD’nin de hedefleri arasında. Irak’ın kuzeyinde Barzani eliyle yapılanı, Suriye’nin kuzeyinde SDG eliyle yapılıyor.

∗∗∗

HASAN SİVRİ: DOĞU DA ISINIYOR

HTŞ ve ona bağlı cihatçılar açısından Dürziler ve kendilerinden olmayan bütün topluluklar bir çeşit tehdit olarak görülüyor ve sürekli olarak bu topluluklara saldırı için gerekçeler üretiliyor.

Dolayısıyla HTŞ’yi normal bir hükümet kurmuş bir güç olarak görmemek; tam aksine tam da Süveyda’da gördüğümüz gibi Suriye’nin kimliğini, topluluklarını, bileşenlerini paramparça etmek ve işgalci İsrail’in çok rahat şekilde hareket edebileceği bir saha yaratmak üzere iktidara getirilmiş bir örgüt olarak görmemiz gerek.

HTŞ’li cihatçı gruplar “çekildik, ateşkes sağlandı” dese de örneğin şimdi Deyrizor’daki aşiretler de hazırlanıyor. HTŞ’liler Suriye sahilinde Alevileri soykırımdan geçirdi. Ardından Dürziler cihatçıların bu vahşetinden nasibini aldı. Bunun Suriye’nin doğusundaki Kürtlere ya da SDG’lilere de yönelme olasılığı var. Bugün Deyrizor ve Rakka’da çok ciddi bir isyan kokusu var Arap aşiretleri içerisinde. Yani bu iş çatışmalı bir yere evrilebilir Suriye’nin doğusunda da.

Ankara’nın Türkiye’de Kürtlerle yürütülen, aynı zamanda Rojava’daki Kürt yönetimini, SDG’yi etkileyecek olan bu süreçle de ilişkili roller almaya çalıştığını düşünüyorum. Açıkçası, Türkiye içerisinde çok radikal adımlar gelse de sürecin nereye varacağıyla ilgili belirsizlik var.

Ayrıca dikkatleri dağıttıkları bir soykırım Suriye sahilinde devam ediyor. Her gün 8-15 Alevi sivil katlediliyor ve binlerce kişi öldüğüne dair veriler var. Ancak ne medya ne kamuoyu ses çıkarıyor. Bu sessizlik, soykırıma ortak olmak demek.

∗∗∗

ENGİN SOLAKOĞLU: AKP’YE FİGÜRAN OLMAK DÜŞTÜ

AKP’nin Suriye’nin yıkımında önemli bir rol oynadığında şüphe yok. Ancak tıpkı şarkıda söylendiği gibi “niyet neydi, akıbet ne oldu?” ona bakmak gerek. “Colani bizim çocuk, Halep 82” derken şapta oturmuş bekleyen bir iktidar görüyoruz. Suriye’de “devletsizlik” devam ettiği sürece büyük çaplı yatırımlar, yeniden inşa hayal. Kaldı ki, şu ana kadar dağıtılan birkaç ihalenin AKP sermayesine ancak kırıntıları düştü. Paralar Körfez’den gelecek, “bizimkiler” de alt taşeronluk yapacaklar. Oradan kazanılan paralarla da Londra’da birkaç mahalle daha satın alacaklar.

“Barış süreci” bağlamında halka pazarlamaya çalıştıkları “Türk-Kürt-Arap” ümmeti hikâyesinde şimdilik bırakalım ilk iki unsuru, Arap bacağı da yok aslında. Arap rejimlerinin AKP’den beklentisi kapıda güvenlik görevlisi olmanın ötesine geçmiyor.

Suriye’nin geleceği konusunda da kimsenin AKP’ye bir şey sorduğu yok. Devler çarpışıyor, bizim ekip “İsrail durdurulmalı” diye sızlanıyor. Bu dileğin öznesi belirsiz, kullanılan yüklem edilgen. Tam da AKP dış politikasının resmi. O halde sen durdursana İsrail’i! Hiç değilse bir şey yapıyormuş gibi yap. Limanlarını kapat örneğin İsrail savaş çarkını yürüten mal sevkiyatına. Ya da Azerbaycan’dan gelen petrolü durdur. Bunları yapamayacakları açık. Bu durumda AKP’ye düşen Washington-Tel Aviv-Londra ortak yapımıyla gerçekleştirilen filmde figüran rolüne razı olmak.

Bunun da temel sebebi, iktidarda kalabilmek için emperyalizmin uysal hizmetkârı olma gereği. Uluslararası finansa göbekten bağımlılar. Bu tablodan bağımsız ve Türkiye halkının yararına bir dış politik yönelim çıkması olanaksızdır.

∗∗∗

AHMET MURAT AYTAÇ: REJİMİN HESABI TUTMUYOR

Dış politikada hesapları tutmayan Saray yönetimi, iç siyasette de bir çıkmazın içerisinde. Bir yanda emperyalistlerin Ortadoğu’da başlattığı dönüşüm sonrası ‘çözüm süreci’ne sıkı sıkıya sarılan rejim, diğer yandan muhalefete yönelik baskılarını tam gaz sürdürüyor.

Özellikle PKK’nin silah bırakmasının ardından ‘Terörsüz Türkiye’ propagandasını artıran Saray yönetimi, dış politikada da yeni Osmanlıcı hayalleri dillendirmeye başladı.

Son olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kürt, Türk, Arap ittifakı” tanımı bölgedeki yayılmacı politikalara göz kırparken iç siyasette de AKP, MHP, DEM Parti ittifakı vurgusu ayakta kalmanın aracı olarak kullanılmaya çalışılıyor.

Ancak Saray’dan yapılan bu hesaplar, iktidar bloku için yeni çıkmaz sokaklar yaratmaya da devam ediyor.

Barışı kendini yeniden tahkim etmenin aracı olarak kullanmak isteyen iktidar bloku, geniş toplumsal kesimlerin adalet ve demokratik bir ülke mücadelesini karşısında bulurken yargı aracılığı ile artırdığı sindirme politikalarında da istediği başarıya ulaşabilmiş değil.

Yaşanan son gelişmelerin ülke içerisine yansımalarını Siyaset Bilimci Ahmet Murat Aytaç değerlendirdi.

Aytaç’ın değerlendirmeleri şöyle:

İktidar, “Terörsüz Türkiye” adıyla gelişmekte olan süreci, Türkiye’yi bölgesel bir güç olarak yeniden konumlandıracak bir kazanım olarak çerçevelemek istiyor. AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun en önemli vaatlerinden biri, “Güçlü ve Büyük Türkiye” sloganıyla, Osmanlı mirası olarak gördüğü coğrafyada “Türkiye ekseni”nde örgütlenen yeni bir bölgesel düzen inşa etmek. “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” sloganıyla geliştirdikleri sözüm ona anti-emperyalizmin en öne çıkan yanı bu. Ancak böylesi bir müdahale, başarılı olsa bile, küresel sistem içindeki hiyerarşileri ortadan kaldırmayı veya eşit ve adil bir dünya düzeni inşa etmeyi hedeflemiyor. Küresel güçlerin eteklerinde, onların izin verdiği alanlarda ve müsamaha gösterdiği ölçüde, bölgesel güç dengelerinin Türkiye lehine yeniden düzenlenmesini hedefliyor.

Bunun, Kürt siyasetinin hedeflediği demokratik toplum idealiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Zaten hem AKP hem DEM Parti, AKP-MHP-DEM ittifakıyla bir “süreç ittifakı”nın ötesinde bir şeyin kastedilmediğini ilan ettiler. Yani tarafların sürece yüklediği anlam kadar beklentileri de aynı değil. Bu noktada en çok özen gösterilmesi gereken husus, aynıları aynı yere, ayrıları ayrı yere koymaktır. Yani toplumdaki barış umudunu ve demokratikleşme beklentisini, AKP ve Erdoğan iktidarının devamı ve bölgesel güç politikalarıyla bütünmüş gibi ele alan kimi önerilere karşı, bunların arasındaki ayrımı göstererek ve toplumun bir bütün hâlinde demokratikleşmesi arasındaki ilişkiyi net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Bu ilişkinin nereye evrileceği, demokratik bloğun birliğini sağlama yönündeki çabanın, muhalefetin böylesi yol ayrımlarına ne ölçüde hazırlandığına bağlı olarak şekillenecektir.

CHP, kelimenin tam anlamıyla bir abluka altında. Bu abluka, görünüşte devletin güvenlik ve yargı aygıtlarının rutin “terör” ve “yolsuzluk” karşıtı faaliyetlerinin CHP’yi de kapsayarak genişlemesi yoluyla icra ediliyor. CHP bu konuda özellikle hassas ve kendilerine yönelen baskının AKP’nin seçim hesaplarıyla olan ilişkisini her fırsatta teşhir etmeye çalışıyor. Dalga dalga yayılan ve derinleşen yargı operasyonları beklenen etkiyi yaratmıyor; muhalefet yılgınlık göstermek bir yana hem eylemlerini yaygınlaştırıyor hem de söylemini sertleştiriyor. Mücadele, hem iktidarın hem de muhalefetin el artırarak çarpıştığı; ilk vazgeçenin kaybedeceği bir “dayanıklılık savaşı” görünümüne bürünüyor. Yani irade ve kararlılık, “gerçekliğin” yerini alıyor.

Muhalefetin buradaki riskleri, AKP’nin CHP içindeki iktidar mücadeleleri ile bu operasyonlar arasında kurduğu bağı yönetme kabiliyetine bağlı olarak şekillenecek gibi. Yani “şaibeli kurultay” iddiasıyla açılan ve henüz sonuca bağlanmamış olan davaların parti yönetimini değiştirmesi durumunda, odağı irade savaşından hızla kaydıran bir “oyun değiştirici” ortaya çıkabilir. CHP, eylemlilik sürecini iktidarı bir erken seçime zorlayacak koşulları oluşturma hedefine kilitlemiş durumda. Mevcut gerilim erken seçimle sonuçlanmasa bile, bir aşamada açığa çıkan siyasi riskler nedeniyle artan ekonomik kırılganlığın iktidarı geri çekilmeye zorlayacağına inanıyor gibi. Tabii başka sistemik faktörlerin müdahil olup sürecin hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanmasına yol açması da mümkün.