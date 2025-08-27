Saray'da denize girilmesi yasaklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gün denize girilmesi yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün ve yarın Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.