Saray'da denize girilmesi yasaklandı
Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Saray ilçesindeki tüm plajlarda bugün ve yarın denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gün denize girilmesi yasaklandı.
Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün ve yarın Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Jandarma ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.