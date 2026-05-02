Saray'dan 10 yıllık kuşatma planı: "Aile ve Nüfus On Yılı" genelgesi yayımlandı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak ilan edildi. Genelgede, 'aile ve nüfus yapısının korunması, doğurganlığın desteklenmesi, evliliğin teşvik edilmesi' ve her yıl mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak kutlanması kararları yer aldı.

KAMU POLİTİKALARINA 'NÜFUS' AYARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Vizyon Belgesi" ile tüm kamu politikalarının aile ve nüfus üzerindeki etkileri yönünden değerlendirileceği açıklandı.

Türkiye'nin doğurganlık hızının "tarihin en düşük seviyesine" gerilediği ifade edilen genelgeyle kamu kurumlarının görev alanlarındaki faaliyetlerde "nüfusu artırıcı" yaklaşımla hareket etmesi zorunlu kılındı. Kurumların stratejik plan ve programlarının, 'aile ve nüfus yapısının korunması' önceliğine göre şekillendirileceği kaydedildi.

EVLİLİK VE ÇOK ÇOCUK TEŞVİK EDİLECEK

Genelgede, 'evlilik kurumunun toplumsal itibarının korunacağı ve genç yetişkinlerin evliliğe teşvik edileceği' belirtildi. Çok çocuklu aile yapısının destekleneceği vurgulanırken, 'çocuk sahibi olmayı özendiren uygulamaların hayata geçirileceği' ifade edildi.

"DİJİTAL KALKAN" VE KIRSALA DÖNÜŞ

Genelgeyle öngörülen "Dijital Aile Kalkanı" ile kitle iletişim araçlarındaki "zararlı unsurların" tespiti ve önlenmesinin hedeflendiği öne sürüldü. "Aileyi ve nüfusu olumsuz etkileyen cinsiyetsizleştirme akımı, zararlı alışkanlık ve bağımlılıklar nesilleri her türlü menfi etki ve müdahaleye karşı koruyacak bütüncül bir politika çerçevesinde ele alınacaktır" ifadelerinin yer aldığı genelgede, medya üzerinden "aile dostu" yayıncılığın teşvik edilmesinin planlandığı iddia edildi.

Ayrıca kentlerdeki nüfusun kırsal alanlara dönüşünün özendirileceği ve kentsel mekanların "çocuk odaklı" bir anlayışla yapılandırılacağı kaydedildi. Her yıl mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak kutlanacağı duyurulurken, tüm kamu kurumlarının bu kapsamdaki yıllık faaliyetlerini Bakanlığa raporlaması kararlaştırıldı.