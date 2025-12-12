Saray'dan "asgari ücret ve enflasyon" açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ne denir, 'Ağanın eli de tutulmaz.' Asgari ücret 100 lira diye herkesin 100 lira vermesi gerekmiyor. Adı üzerinde asgari ücret. Yani 'Bundan aşağı veremezsin.' diyoruz. Yukarı verme imkanı işletmeler için sınırsız" dedi.

Yılmaz, Albayrak Medya'nın İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri'nde düzenlediği "Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ne katıldı.

Yılmaz, oturumda yaptığı konuşmada, ekonomi politikalarına ilişkin temel önceliğin finansal istikrar ve enflasyonun düşürülmesi olduğunu kaydetti.

"TARIMDA ÇOK ŞANSSIZ BİR YIL YAŞADIK"

Her dönemin kendine göre öncelikleri olduğuna değinen Yılmaz, "Bu dönemin önceliği finansal istikrarı pekiştirmek ve enflasyon oranımızı aşağılara çekmek. Bu konuda da başarılı bir programı adım adım hayata geçiriyoruz. Bütüncül bir program bu. Bazen bize 'Sadece para politikası uyguluyorsunuz.' diyenler oluyor. Ben katılmıyorum doğrusu. Para politikasının yanına güçlü bir maliye politikasını koyduk. Ama şunu unutmamak lazım: Bir deprem yaşadı Türkiye ve kamunun son 3 yılda 90 milyar dolar ekstra harcaması oldu. Bu şartlar altında dahi bizim bütçe açığımızın milli gelire oranı oldukça makul seviyelerde" ifadelerini kullandı.

Enflasyonun aşağı doğru geldiğine işaret eden Yılmaz, "Geçen yılın mayıs ayında hatırlarsanız 75,5'e çıkmıştık enflasyon oranında. O günden bugüne 44,4 puan düşüş oldu. Enflasyonda ve son geldiğimiz nokta 31,1 seviyesinde. Aslında daha aşağıya gelecekti. Biz 20'li rakamları tahmin ediyorduk doğrusu ama tarımda çok şanssız bir yıl yaşadık. Aynı yılın içinde hem don hem kuraklık oldu. Dolayısıyla tarımımızda yüzde 12'yi aşar oranda yüzde 13'lere yakın bir daralma yaşandı. Küçülme yaşandı, tarım sektöründe. Bu hem büyümeyi aşağıya çekti. Büyüme oranını hem de enflasyona gıda kanalıyla olumsuz bir etkide bulundu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz / AA

Yılmaz, 2026'nın çok daha olumlu finansal koşulların olduğu bir yıl olacağını iddia etti.

"HAKLI OLARAK EMEK TARAFI DAHA FAZLA ÜCRET ALMAK İSTİYOR"

Asgari ücret konusunda bu mekanizmada işveren ve işçinin esas muhataplar olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bir taraf tabii ki haklı olarak emek tarafı daha fazla ücret almak istiyor. İşletmelerse istihdamını sürdürmek, rekabet gücünü korumak istiyor. Dolayısıyla orada bir denge noktası bulmak önemli. Hem çalışan tarafını hem de işletmeleri... Çünkü işletmeler de rekabetçi olacak, sürdürülebilir olacak. Ayakta kalacaklar ki iş imkanı sağlasınlar. Bunu yapmazsanız işletmeler kapanırsa çalışan kesimlere en büyük zararı vermiş olursunuz. Dolayısıyla burada bu dengeler içinde bir rakam ortaya çıkacaktır diye inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Muhalefetin "Herkes asgari ücret almaya başladı. Toplumun yarısına yakını asgari ücretli" şeklinde eleştirilerini aktaran Yılmaz, "Bunun da pek böyle olmadığını söylemek durumundayım. Kayıt dışılık dediğimiz bir şey var. Asgari ücret gibi hususları çok yüksek yaptığınız zaman kayıt dışına kayış artıyor açıkçası" değerlendirmesini yaptı.

"ASGARİ ÜCRETLİ GÖRÜNDÜĞÜ KADAR FAZLA DEĞİL"

Yılmaz, devletin asgari ücret üzerinden prim aldığı için bazı işletmelerin çalışanlarına daha fazla ücret verseler de asgariden gösterip prim ödediklerini, buna eksik kayıtlılık dendiğini anlattı.

"Dolayısıyla bu rakamlara baktığımız zaman asgari ücretli çok fazla görünüyor. Ama gerçekten o kadar değil" diyen Yılmaz, bunun işletmelerin vereceği bir ücret olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Ne denir, 'Ağanın eli de tutulmaz.' Asgari ücret 100 lira diye herkesin 100 lira vermesi gerekmiyor. Adı üzerinde asgari ücret. Yani 'Bundan aşağı veremezsin.' diyoruz. Yukarı verme imkanı işletmeler için sınırsız. Asgari ücreti belirliyoruz ama üst tarafını söylüyorum. Orada da 'Ağanın elini tutan yok.' diyorum. İsteyen işletmesinin şartlarına göre ne kadar çok verirse bundan memnuniyet duyarız elbette" ifadelerini kullandı.

Enflasyonun da yüzde 30'lara yaklaştığına değinen Yılmaz, "3 Şubat'ta ocak ayı enflasyonunu göreceğiz. Artık genel tahminimiz, beklentimiz 3 Şubat'ta ocak enflasyonu ilan edildiğinde 20'li rakamları görmek. Belki bir ay gecikmeli olacak ama biz aralık sonunu tahmin etmiştik. Ocak sonu itibariyle inşallah yüzde 30'un altını Türkiye görmüş olacak. Ondan sonra gün sonunda yüzde 20'nin altını görmek, 2027 yıl sonunda ise tek haneli rakamlara ülkemizi kavuşturmak" değerlendirmesini yaptı.