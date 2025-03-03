Saray'dan "enflasyon" açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyon verilerine ilişkin, "Talepte dengelenme bu süreçte enflasyondaki düşüşe katkı verirken, tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerilemiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Üretici enflasyonundaki görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını maliyet yönlü olumlu etkilemeye devam etmektedir. Bu durum fiyatlama davranışlarında normalleşmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Talepte dengelenme bu süreçte enflasyondaki düşüşe katkı verirken, tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerilemiştir. Reel sektörümüzün yatırım kararlarında öngörülebilirliğinin artması, vatandaşımızın alım gücünün yükselmesi ve sürdürülebilir büyüme için enflasyonla mücadele ekonomi programımızın temel önceliğidir. Dengeli büyüme yaklaşımıyla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerimizi hayata geçirmeye, tek haneli seviyelere ulaşıncaya kadar enflasyonla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."