Saray'dan enflasyon itirafı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomi politikalarından vazgeçilmesi gibi bir durum olmayacağını, programın en temel amacının enflasyonla mücadele olduğunu, orada da ciddi bir düşüş trendine girildiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, CNN Türk'te "Hafta Sonu" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin ekonomi politikalarından vazgeçilmesi gibi bir durum olup olmayacağına ilişkin soruya Yılmaz, politikalarının kararlı şekilde uygulandığını ve devam edeceğini söyledi.

Yılmaz, programın en temel amacının enflasyonla mücadele olduğunu, orada da ciddi bir düşüş trendine girildiğini, son 3 ayda enflasyonda 23,5 puanlık bir düşüş söz konusu olduğunu anlattı.

Henüz arzu edilen yerde olunmadığını kabul eden Yılmaz, artık yönün aşağıya doğru olduğunu iddia etti.

"BİR SÜRE SONRA TÜRKİYE'NİN NÜFUSU DÜŞMEYE BAŞLAYACAK BUNU GÖRÜYORUZ"

"Türkiye'deki demografik değişimin, yaşlanmanın ciddi bir risk aşamasına geldiğini düşünüyor musunuz?" sorusunu Yılmaz, "Maalesef yaşlanıyoruz. Şu anda doğurganlık hızımız yüzde 1,5. Fransa'nın bile altındayız. Burada kritik eşik 2,1'dir. 2,1'in altına düştüğü zaman ülke, bir süre sonra nüfusu azalacak demektir. Türkiye maalesef o kritik noktanın oldukça aşağısında" diye cevapladı.

Doğurganlık hızının düşmesine ilişkin yaptıkları çalışmaları anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu konuda yeni bir kurul oluşturma talimatı verdi. Muhtemelen benim başkanlığımda, ilgili bütün bakanlarımızın olduğu yeni bir kurul yapısı oluşturacağız. Demografi konularında çok daha güçlü politikalar hayata geçireceğiz. Bizim en büyük gücümüz insanımız, genç nüfusumuz, dinamik nüfusumuz ama bunu giderek kaybediyoruz. Bunun farkında olmamız lazım. Buna dönük güçlü politikaları hayata geçirmemiz lazım. Cumhurbaşkanımız boşuna 'üç çocuk' demedi yıllarca. Bu gerçeklikle şimdi yüz yüzeyiz. Bunu görmemiz lazım. Bu gerçekten en temel meselelerden bir tanesi ve çok boyutlu politikalarla yaklaşmak durumundayız buraya. Bir süre sonra Türkiye'nin nüfusu düşmeye başlayacak bunu görüyoruz. Yaş ortalamamız şu anda 33'lere geldi. Ciddi anlamda yükseldi."