Saray'dan enflasyon mesajı: 5 maddeye vurgu yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geçen sene 396 milyar dolar mal ve hizmet ihraç etmeyi başardık. Dünyadaki talebin kısıtlı, şartların olumsuz olduğu, bölgemizde birçok savaşın, gerilimin devam ettiği bir ortamda Türkiye bunu başardı. İnşallah bu sene 400 milyar doların üstünde bir mal ve hizmet ihracatı hedefliyoruz." dedi.

Yılmaz, Elazığ'da bir otelde düzenlenen "İş Dünyası ve STK Temsilcileriyle Buluşma Programı"na katıldı.

"TARIMDA ÇOK DAHA OLUMLU BİR YIL BEKLİYORUZ"

Programda konuşan Yılmaz, enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz önceliklerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu ifade etti.

"Şimdiki önceliğimiz daha çok istikrarı sağlamak ama bir taraftan da bu reel ekonomideki kazanımlarımızı da koruyarak bunu yapmak. Dengeli bir büyüme içinde enflasyonu aşağı çekmek, makro finansal istikrarımızı kuvvetlendirmek, sürdürülebilir bir zeminde büyümemizi ve sosyal refahımızı arttırmak, şu anki önceliğimiz bu. Enflasyonla ilgili şunu söyleyebilirim. 2024 Mayıs ayında en yüksek düzeyine çıkmıştı, 75,5'lere" ifadelerini kullanan Yılmaz, izledikleri politikalarla o tarihten bugüne 45 puan bir düşüş olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"30'un biraz üzerine gelmiş durumda. Ocak, şubatta biraz mevsimsel etkiler var. Yağışlar iyi gidiyor çok şükür. Kar yağışı, diğer mevsimsel şartlar. Bunlar geçici bazı lojistik programlar oluşturuyor. Belki bir iki ay olumsuz etkileniyor ama yılı kurtarmış oluyorsunuz. Yılın genelinde bu sene tarım sektöründe çok daha olumlu bir yıl bekliyoruz. Geçen yıl maalesef tarım sektörümüz küçüldü. Hem kuraklık hem don yaşadık. Bunu Elazığ'da, her bölgemizde hissettik. Hükümet olarak da bazı desteklerle çiftçilerimizin yanında olduk o süreçte. Bu tarımdaki büyümenin düşmesi, genel büyümemizi de bir miktar aşağı çekti."

Yılmaz, normal bir tarım yılı yaşanması halinde büyümenin de gıda enflasyonunun da diğer sektörlerin de olumlu etkileneceğini söyledi.

"GIDA ÜRETİMİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Gelecek dönem para ve maliye politikalarını kararlılıkla uygulayıp bunları arz yönlü politikalarla da birleştirerek yollarına devam edeceklerine dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Arz yönlü politikalar derken de beş alan bizim için öncelikli. Birincisi gıda. Gıda üretimini arttırmak istiyoruz. Sulamaları bu çerçevede önceliklendirmiş durumdayız. Özellikle de tarla içi sulamaları. Hayvancılıkta, gıdada üretimi arttırmak istiyoruz. İkincisi konut, sosyal konut. 500 bin yeni bir kampanya başlattık. Hem konut fiyatları düşsün hem kiralar düşsün diye yapıyoruz bunu. İki oda bir salon. Tasarruf ekonomisiyle hareket ediyoruz. İsraf ekonomisiyle bakmıyoruz. Maalesef aile yapılarına baktığımızda çocuk sayıları da düştü oldukça. Türkiye'de ortalama üçe indi hane büyüklüğü. Üç kişi. Dolayısıyla 2+1 son derece iyi planlanmış sosyal konutlarda enerjiyi iyi kullanan, depreme dayanıklı, iç dizaynı iyi yapılmış konutlarla bir sosyal konut seferberliği yapıyoruz. Organize sanayi bölgelerinin yakınına da yine sosyal konut yapmayı destekliyoruz."

Yılmaz, üçüncü önceliklerinin enerji olduğunu belirterek, "Enerjide yenilenebilir enerji bu güneş, rüzgar olmak üzere milli yerli üretimi artırmak istiyoruz. Böylece dışa bağımlılığımızı azaltıp cari açlığımızı düşürdüğümüz gibi içeride enerjiyi, sanayide rekabet gücü anlamında da daha fazla değerlendirme imkanımız olacak. Sanayicilerimizin özellikle enerjiyle ilgili taleplerini öncelikli değerlendirme konusunda bir politikamız var Enerji Bakanlığımızla birlikte. Özellikle öz tüketim dediğimiz kendi ihtiyacı için enerji tüketen sanayilere daha fazla destek olmak istiyoruz" dedi.

Bir diğer politikanın lojistik olduğunu dile getiren Yılmaz, "Burada da demir yolu önceliklendirilmiş gruptayız. Bir örneği Elazığ-Malatya Projesi. Sadece bu sene 1 milyar liradan fazla oraya para harcayacağız. Burada da temel yaklaşımımız üretim sahalarını limanlara demir yoluyla bağlamak. Böylece lojistik maliyetleri düşürmek, özel sektörün rekabet gücünü arttırmak" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bir diğer öncelikli alanın da insan kaynakları olduğunu, mesleki eğitimle yeni, kadınların, gençlerin iş gücüne daha rahat katılabileceği modeller geliştirerek iş gücü piyasalarını geliştirmek, insan kaynağını daha güçlü değerlendirmek istediklerini bildirdi.