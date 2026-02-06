Saray'dan genelge: Kamuya geçişte yeni dönem

Cumhurbaşkanlığı, kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin memur kadrolarına geçişine ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla kapsamlı bir genelge yayımladı. 81 il valiliği ve tüm kamu kurumlarına gönderilen yazıda, özellikle 29 Kasım 2022 sonrası işe başlayanlar için "3+1" sisteminin nasıl uygulanacağı, tayin hakları ve mali haklar madde madde açıklandı

Genel Sekreter Hakkı Susmaz imzasıyla dağıtım yerlerine gönderilen belge, özellikle 28 Kasım 2022 tarihinden sonra göreve başlayan sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçiş sürecindeki "üç yıl çalışma" şartı ve başvuru sürelerine ilişkin tereddütleri gidermeyi amaçlıyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Karar'da yer alan habere göre yayımlanan genelgeye göre, memur kadrolarına atanma imkânından sadece 29 Kasım 2022 tarihi ve sonrasında, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesinin dördüncü paragrafı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında göreve başlatılanlar yararlanabilecek. Ancak yükseköğretim kurumlarındaki Ar-Ge projelerinde sınırlı süreyle çalışanlar, yurt dışı teşkilatında istihdam edilenler ve kısmi zamanlı çalışanlar gibi bazı özel gruplar bu düzenlemenin dışında tutuldu.

ÜÇ YILLIK ÇALIŞMA

Düzenlemede en dikkat çeken noktalardan biri, üç yıllık çalışma süresinin aynı kurumda tamamlanması zorunluluğu oldu. Personelin memur kadrosuna atanabilmesi için bulunduğu kurumda kesintisiz üç yıl görev yapması gerekiyor. Bu sürenin hesaplanmasında, aynı kurumda ancak farklı pozisyon unvanlarında geçen süreler de dikkate alınacak. Sözleşmesi feshedilip yeniden işe alınan personelin, eski sözleşme dönemindeki süreleri ise bu hesaba dahil edilmeyecek.

BAŞVURU VE ATAMA SÜRECİ

Üç yıllık çalışma süresini dolduran personelin, bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak talepte bulunması şart koşuldu. Bu süre "hak düşürücü süre" olarak tanımlandığı için, zamanında başvuru yapmayanlar memur kadrosuna atanma hakkını kaybedecek. İlgili kurumlar, başvuruları ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içinde sonuçlandıracak. Atanan personel, adaylık hükümlerine tabi tutulmayacak ancak bulundukları yerde en az bir yıl daha görev yapmadan başka bir yere nakil isteyemeyecek.

Memur kadrolarına atananların mali ve sosyal hakları, göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren geçerli olacak. Bu personele, önceki sözleşmeli statülerine istinaden iş sonu tazminatı ödenmeyecek; ancak önceki hizmet süreleri emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınacak. Ayrıca, memur kadrosuna geçenlerin bir yıl süreyle nakil yasağı bulunsa da can güvenliği, sağlık sebepleri veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmeler gibi bazı istisnai durumlarda yer değişikliği yapabilmelerine imkân tanındı.