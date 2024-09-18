Saray'dan HÜDAPAR'a 4. madde yanıtı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nın anayasanın dördüncü maddesinin kaldırılmasına yönelik çıkışına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uçum, 4. maddenin korunması gerektiğini söyledi. Uçum toplumda da bu yönde mutabakat olduğunu ifade etti.

Uçum, 4. maddenin kaldırılmaması yönündeki görüşünü şöyle savundu:

"Bu yönüyle değiştirilmezlik ilkesi yaklaşımı gelecek kuşaklara ülkesel birikimin korunmasıyla ilgili güçlü bir siyasi ve hukuki perspektif sunmak anlamına gelir. Ayrıca değiştirilmezlik ilkesi kurucu neslin gelecek kuşaklara nasihatıdır, söylendiğinin aksine sonraki neslin iradesine ipotek koymak değildir, bu maddeten mümkün de olmaz."

Mehmet Uçum ayrıca anayasadaki 'Türk vatandaşlığı' kavramını da korunacağını belirterek "Türk vatandaşlığı kurtuluş ve kuruluş sürecinin ortaya çıkardığı olgusal bir vatandaşlıktır. Kesinlikle bir etnisiteye dayanmaz ve asla ırki bir vatandaşlık değildir" dedi.

Uçum'un konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

BİR SABAH NOTU:



Yeni anayasa tartışması bakımından iki konuya açıklık getirmek gerekir:



1-) İLK ÜÇ MADDE VE DEĞİŞTİRİLMEZLİK İLKESİ



Öncelikle belirtelim ki ilk üç maddenin ve ilk üç maddeye ilişkin “değiştirilmezlik ilkesi”nin korunması gerekir.



Aktüel gündeme bakılırsa… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) September 18, 2024

YAPICIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Bir televizyon programında anayasanın 4. maddesinin kaldırılması gerektiğini savunan Yapıcıoğlu, şunları söylemişti:

"Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasa'da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı? 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde."