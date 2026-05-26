Saray'dan Sağlık Bakanı Memişoğlu'na itiraz geldi: Önce yazdı, sonra sildi

Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Sosyal Politikalar Kurulu üyesi İdris Kardaş, bir hastanede yaşadığı "mağduriyet" gerekçesiyle Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu etiketleyerek yaptığı şikayet içerikli paylaşımı sildi.

Kardaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir hastaneye ambulans ile götürdükleri bir hastaya uzun süre tedavi uygulanmadığını ifade etmiş ve paylaşımına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu da etiketleyerek şunları yazmıştı:

"Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne ambulansla hasta getirdik yarım saat oldu bekliyoruz. @drmemişoğlu helal olsun"

PAYLAŞIMI SİLDİ

Ancak Kardaş, aradan kısa bir süre geçtikten sonra Bakan Memişoğlu'nu ve Devlet Hastanesi'nden yaşanılan aksaklığı aktaran sosyal medya paylaşımını sildi.

Kardaş sosyal medyadan kendisine yöneltilen "paylaşımı neden sildin?" sorusuna yanıt vermezken, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun da Kardaş'ın bu paylaşımına yönelik herhangi bir açıklama yapmadığı görüldü.