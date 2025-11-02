Saray'dan süreç mesajı: "Yeni gelişmelerin olacağı bir aşamaya geçtiğimiz anlaşılıyor"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uçum, süreçte yaşananları kronolojik olarak hatırlattı.

"Artık yeni gelişmelerin olacağı bir aşamaya geçtiğimiz anlaşılıyor" diyen Uçum, "Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulmuş Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dinleme faaliyetini tamamlamadan önce İmralı’da Öcalan’ı dinlemesi de bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"Dinleme faaliyetini takiben Komisyonun geçiş süreci hukukunun raporunu hazırlayacağı TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından açıklandı" ifadesini kullanan Uçum, şunları söyledi:

"Bunların yanı sıra Komisyonun ismiyle uyumlu olarak demokrasinin geliştirip ve güçlendirilmesine ilişkin bir perspektif raporu hazırlaması da genel kamuoyunun beklentileri arasında. Komisyon demokrasi raporunu geçiş süreci hukuku raporundan ayrı yazabilir. Veya geçiş süreci ve demokrasi başlıklı iki bölümden oluşan tek bir rapor da hazırlayabilir. Bunlar tümüyle Komisyonun kendi takdirinde ve kararındadır. Ancak Komisyon, görevini demokrasiyi güçlendirme raporunu hazırlamadan tamamlarsa bu bir eksiklik sayılabilir. Hatta TBMM’deki temsil gücünün yüzde doksanından fazlasına sahip Komisyonun bu imkanı kullanmaması demokrasiyi ilerletmek için ortaklaşma konusunda güçlü bir fırsatın heba edilmesi diye de görülebilir."

"Daha önce defalarca ifade edildiği gibi Terörsüz Türkiye bir sonuç değil başlangıçtır" diyen Uçum, "Terörsüz Türkiye’ye geçişle birlikte hem Türkiye hem bölge için yeni bir dönem başlayacaktır. Bu dönemin başlamasına TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun geçiş süreci hukuku ve demokrasiyi geliştirme konularında yazacağı raporların ciddi bir katkı yapacağına kuşku yoktur" ifadelerini kullandı.