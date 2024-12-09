Saray emperyalistlerle gelen zaferden mutlu

Politika Servisi

Suriye’de ABD ve Batı destekli Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı grupların başkent Şam’ı ele geçirmesi Saray rejimi tarafından tebessümle karşılandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı ilk açıklamada 13 gündür süren saldırıları ‘Esad uzatılan eli anlamadı’ diyerek nedenselleştiren AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek verdi. Fidan, Rejim, aslında yavaş yavaş çürüyordu ve çöküyordu. Biz de bunu görüyorduk. Bu nedenle gerçekten bunu engellemek için bir şeyler yapmaya çalıştık ancak Esad ile görüşmedik” dedi.

Suriye’nin yeni aşamaya geldiğini vurgulayan Fidan, emperyalizmin gölgesinde gelen ABD ve Batı destekli cihatçıların zaferinden umutlu olduklarını söyledi. Fidan, "Suriye halkı, ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Bugün ümidimiz var. Suriye halkı, bunu tek başına başaramaz, uluslararası toplumun Suriye halkını desteklemesi gerekiyor" diye konuştu. Süreç hakkında Suriye’yi yeniden inşaa etmenin zamanı geldi diyen Fidan, "Ülkelerini terk etmek durumunda olan milyonlarca Suriyeli, artık ülkelerine geri dönebilirler" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin de terör örgütü listesine aldığı HTŞ hakkında yorumda bulunmayan Fidan, iç siyasette de Öcalan çağrılarıyla yürüttükleri Kürt sorunu meselesine ilişkin terör vurgusu yaptı.

‘Suriye’deki tüm muhalif güçleri birleşsin’ diyen Fidan, PKK ve IŞİD’in bu durumdan avantaj sağlamaması gerektiğini söyledi. Fidan dış politikada bu zamana kadar barış için hareket ettiklerini de iddia etti.

Esad’ın devrilmesiyle MHP’den yapılan açıklamada da Bahçeli’nin Öcalan çağrısı hatırlatıldı. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Yıldız, “Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 de yaptığı tarihi çağrıyı, Ortadoğuda nelerin olup bittiğini tam olarak kavrayamayanların bir müddet ekranlardan uzak kalması veya büyük bir pişkinlikle arz-ı endam etmeye devam etmeleri kendi bilecekleri iştir" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özgür Özel ise "CHP, Suriye’nin toprak bütünlüğünden, Suriye’de demokrasi, barış ve istikrar ortamından yanadır." açıklamasında bulundu.

Öte yandan İstanbul Fatih’te cihatçıları destekleyen Suriyeli gruplar Esad’ın devrilmesini tekbirlerle karşıladı. Sevinç gösterileri yapan grup Özgür Suriye Ordusu’na ait bayraklar açtı.