Saray, enflasyonda tek hane için tarih verdi: Yatırım çağrısı

ASED Küresel Yatırım Günleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonla mücadeleye değindi. Gelecek yıl yüzde 20'nin altına düşen bir enflasyon planlamaları olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bir sonraki yıl yani 2026'da ise tek taneli enflasyona ülkemizin yeniden döneceğine inanıyoruz. İnanmakla kalmıyoruz. Bunun politikalarını, planlarını, uygulamalarını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yatırım için doğru bir zamanda olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye yatırım yapanlar kazanır, Türkiye'ye de kazandırırlar, kendileri de kazanır" dedi.

Enflasyonu yüzde 20 seviyesine indireceklerini iddia eden Yılmaz, "2026'da ise tek taneli enflasyona ülkemizin yeniden döneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ev sahipliğinde düzenlenen Küresel Yatırım Günleri programına katıldı.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 38

Merkez Bankası'nın bu yıl sonu enflasyona ilişkin öngörüsünün yüzde 38 olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Gelecek yıl yüzde 20'nin altına düşen bir enflasyon tahminimiz, planlamamız var. Bir sonraki yıl yani 2026'da ise tek taneli enflasyona ülkemizin yeniden döneceğine inanıyoruz. İnanmakla kalmıyoruz. Bunun politikalarını, planlarını, uygulamalarını gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Yılmaz, cari açığın düştüğünü, rezervlerin arttığını ve risk göstergelerinin iyileştiğini söyleyerek, "Yatırım için doğru bir zamanda olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye yatırım yapanlar kazanır, Türkiye'ye de kazandırırlar, kendileri de kazanır" dedi.