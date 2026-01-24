Saray görüşürse ‘süreç’, muhalefet görüşürse ceza

Politika Servisi

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e “kent uzlaşısı” davası kapsamında terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşması Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yapıldı. 14 Temmuz 2025’te görülen bir önceki duruşmada tahliye edilen Özer, bu duruşmaya tutuksuz katıldı. Duruşmayı Özer’in ailesi, partililer ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de izledi.

Saat 10.00’da başlaması planlanan duruşmada, mahkeme heyetinde ve duruşma savcısında değişiklik olduğu öğrenildi. Üç kişilik heyette bir hâkimin ve savcının değişmesi dikkat çekti. Ahmet Özer savunmasında, terörle ilişkilendirilmesini “zül” olarak nitelendirdi. Özer, hayatı boyunca hiçbir terör örgütüne üye olmadığını, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu ve barış içinde bir arada yaşamı savunduğunu vurguladı.

REMZİ KARTAL İDDİASINA YANIT

Özer, Remzi Kartal ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarına da ayrıntılı şekilde yanıt verdi. Kartal ailesinin Türkiye siyasetinde farklı partilerde yer almış köklü bir aile olduğunu anlatan Özer, Remzi Kartal’ı hem hemşerisi hem de siyasetçi kimliği nedeniyle tanıdığını, ancak yurtdışına çıktıktan sonra kendisiyle herhangi bir irtibatının olmadığını söyledi.

TEMASI SADECE SARAY KURABİLİR

Verilen bu ceza, iktidarın son dönemde sıkça dile getirdiği “terörsüz Türkiye” söylemi ve Kürt meselesine ilişkin yürüttüğü yeni süreçle birlikte değerlendirildi.

Kararın, Kürt siyasi hareketiyle temas kurma alanının yalnızca Saray’a ait olduğu yönünde bir mesaj içerdiği ortaya konulurken Özer davası bu hattın yargı ayağı olarak görüldü.

Bu anlamda davada verilen cezanın anlamının muhalefetin Kürt meselesine dair temas kurma imkânlarının sınırlandırıldığı, bu alanın iktidar tarafından tekelleştirildiği bir dönüm noktasına işaret ettiği de vurgulandı. Kararla birlikte “Kürt siyasi hareketiyle yalnızca biz görüşebiliriz” mesajını veren Saray yönetimi süreçle birlikte DEM Parti’yi muhalefet blokundan koparma amacını da sürdürüyor.

Öte yandan dava sürecinde dikkat çeken başlıklardan biri de Özer’in savunmasında yer alan bazı ifadelerin dosyada karşılık bulmaması oldu. Özer, savunmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından çağrıldığını belirtmesine rağmen bu beyanların yargılama sürecinde dikkate alınmadığına dikkat çekildi.