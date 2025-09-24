Saray harcamaya doyamadı: Günde 32,4 milyon TL

Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı’nın 2024 yılı mali hesaplarına mercek tuttu. Denetimlerin ardından hazırlanan rapor, Saray’ın fahiş giderlerini gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanlığı’nın Sayıştay ile paylaştığı mali tablolara göre, 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı harcaması kayıtlara, 12 milyar 572 milyon 434 bin TL olarak geçti.

GÜNDE 32,4 MİLYON TL

Saray’ın 2024 yılında ayda 1 milyar 47 milyon 702 bin TL kaynak kullandığı hesaplandı. Cumhurbaşkanlığı’nın günlük harcamasının ise 32 milyon 445 bin 12 TL olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın giderek artan personel sayısı, personel giderlerinin şişmesine de yol açtı. Buna göre, 2023 yılında 1 milyar 177 milyon 625 bin TL olan Saray’ın personel gideri, 2024 yılında 2 milyar 206 milyon 60 bin TL’ye ulaştı.

FAHİŞ MAL VE HİZMET ALIMI

Saray’ın 2024 yılı mal ve hizmet alım giderinin büyüklüğü de dikkati çekti. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı 2024 yılında 7 milyar 373 milyon 803 bin TL’lik mal ve hizmet alım giderine imza attı.