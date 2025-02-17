Saray içinden TÜSİAD soruşturmasına itiraz

Türkiye’nin büyük sermaye gruplarını temsil eden Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) geçtiğimiz perşembe günü (13 Şubat) düzenlenen Genel Kurul toplantısı, hukuksuzluklardan kayyum uygulamalarına, gazetecilerin gözaltına alınıp tutuklanmasından suistimal ve kayırmacılığa dair çok sayıda başlıkta dikkat çeken eleştirilere sahne oldu.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras'ın ekonomi, hukuk ve ülkede artan baskı ortamına yönelik eleştirileri dikkat çekerken iktidar kanadından söz konusu açıklamalara tepki geldi.

Devamla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatıldı. Aras'ın ifadelerinin "bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından" işlediği iddia edildi.

SABAH YAZARI YAZDI, CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI PAYLAŞTI

TÜSİAD yönetimine başlatılan soruşturmanın yankıları sürerken Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, "TÜSİAD TÜSİAD’dır hukuk da hukuk" başlığıyla konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Altınok, hem TÜSİAD yönetimince yapılan konuşmaları hem de başlatılan soruşturmayı eleştiren ifadeler kullandı.

Altınok'un söz konusu yazısını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem de X hesabından paylaştı.

TÜSİAD TÜSİAD’dır hukuk da hukuk https://t.co/qEX5SbarEv — cemil ertem (@cemilertem) February 17, 2025

Altınok'un yazısında özetle şu ifadeler yer alıyor:

"Patronlar kulübü yine gündemde.

Ana muhalefette liderlik yarışına giren kliklerle birlikte uygun adım yürüyorlar. Erken seçim kampanyasına dahil oluyorlar. İşlerini yapıyorlar.

TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında malum konuşması nedeniyle soruşturma başlatmaksa yargının işi değil.

Zira vesayet artığı kurumların varlığı demokrasi açısından bir tartışma konusu olsa da hukuk devletinde yargısal süreçlerin başlaması için eleştiriden daha somut deliller gerekir.

Bu konu yalnızca söz konusu TÜSİAD yöneticisini değil hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü demokrasinin ve hukuk devletinin olmazsa olmazı öngörülebilirliktir."

ERTEM, TÜSİAD'I ELEŞTİREN PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, başlatılan soruşturmaya ilişkin yazıyı paylaşsa da sosyal medya hesabından TÜSİAD'a ilişkin eleştirilere yer veriyor.

Ertem, 15 Şubat'ta X hesabından "Türkiye’deki bütün askeri darbelerin baş aktörü, destekçisi, millet iradesinin düşmanı, küresel sermeyenin taşeronu, tekelci yağmanın baş aktörü… TÜSİAD…" şeklinde bir paylaşım yaptı. Çeşitli isimler ve gazetelerin TÜSİAD'ı eleştiren açıklamalarına da sosyal medya hesabında yer verdi.

TÜSİAD orta gelir tuzağından falan bahsediyor ya; bunun nasıl bir TÜSİAD safsatası olduğunu, TÜSİAD ın teknolojiyle, beşeri sermaye ile bir ilgisinin olmadığını ta 2013 de yazmışım Hiç bir şey değişmedi; TÜSİAD lümpen burjuvazinin ta kendisidir !! https://t.co/5EIzC7YHCB… — cemil ertem (@cemilertem) February 15, 2025

Ertem'in paylaşımları TÜSİAD'a karşı eleştirel düşüncelerini gösterirken başlatılan soruşturmaya karşı da mesafeli olduğu yorumuna neden oldu.

İKTİDARDAN TÜSİAD'A TEPKİ BÜYÜK

Öte yandan TÜSİAD yönetiminden gelen eleştirilere iktidardan tepki büyük oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yapmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise "TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir" ifadelerini kullanmıştı.