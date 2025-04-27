Saray ikinci operasyon dalgası için düğmeye bastı: Rant ve talan için yol temizliği

POLİTİKA SERVİSİ

Saray’ın 19 Mart darbesinin ardından dün sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ikinci bir operasyon dalgası için düğmeye basıldı. Bir yandan kendisine rakip olarak gördüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu siyaset sahnesinden silmek isteyen Saray yönetimi, diğer yandan da rant ve talan politikalarının karşısında yer alan tüm figürleri etkisizleştirmek için kolları sıvadı.

‘Yolsuzluk’ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürü (İSKİ) Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da bulunduğu 50 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında daha gözaltı kararının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan operasyonda özellikle İBB’nin İSKİ, imar ve şehircilik birimlerine yönelik olması dikkat çekti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gülten, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, eski Mezarlık İşleri Dairesi Başkanı Ayhan Koç, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınanlar arasında, tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözde Ongun ve 19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya da yer aldı.

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Gözaltılara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 19.03.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 101 şüpheli şahıs hakkında işlem tesis edilmiştir. Operasyon sonrası devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26.04.2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ev ve iş yerlerinde de aramalar sürmektedir."

Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. Saray yönetiminin bu operasyon dalgası, rejimin İstanbul’a çökme planı olarak değerlendirildi. Belediyenin muhalefete geçmesiyle birlikte rant kapıları daralan tarikat ve vakıflara, halkın sahillerinde kaçak yapılarla konuşlanan mafya ve çetelere, aldıkları ihalelerle zenginliklerine zenginlik katan yandaşlara göz kırpan Saray yönetimi, 19 Mart sonrasında hızlandırdıkları Kanal İstanbul Projesi için de yol temizliğine girişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, operasyonlar sonrasında CHP’li ilçe belediye başkanları ve İBB yöneticileriyle birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Aslan, gözaltılar ve Kanal İstanbul projesi arasındaki bağlantıya dikkat çekti.

Aslan, İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ve arkadaşlarının, Sazlıdere Barajı havzasında yoğunlaşan kontrolsüz yapılaşmaya karşı etkin önlemler almak için çalıştığının altını çizdi. Şehircilik, altyapı ve afet yönetimi gibi İstanbul için hayati önemdeki alanlarda çalışan ekiplerin bu şekilde hedef alınmasından derin üzüntü duyduklarını ifade etti. Aslan şöyle devam etti:

"Sazlıdere Barajı, İstanbul’un bugünü için çok önemli olduğu gibi, Kanal İstanbul gibi tartışmalı projelerin hayata geçirilmesi durumunda yok olma riski de taşıyan stratejik bir su kaynağıdır. Bu çabaların sekteye uğratılması, İstanbul’un su hakkı ve çevresel geleceği açısından kaygı verici bir tablo oluşturmaktadır."

RANTLARI BİTİNCE SALDIRMAYA BAŞLADILAR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB’ye bu sabah yapılan operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sabaha yine şafak operasyonuyla uyandık. İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik büyük bir operasyon var. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun karşısında tam üç kez yenildiler. Rantları bitti. Halka hizmet başladı. ‘Sizi çalıştırmayacağız’ dediler. Ekrem Başkanımız ve ekibi her türlü baskıya göğüs gererek çalıştılar. Ne yaptılar? Yargıyı bir sopa gibi kullanarak siyaseti dizayn ettiler."

Çelik ayrıca, operasyonun tesadüfi olmadığını, İSKİ’nin Kanal İstanbul hattındaki Sazlıdere Barajı havzasına dikilen TOKİ konutları için kaçak yapı ve yıkım kararı verdiğini ve ardından bu operasyonun düzenlendiğini belirtti.

SİYASİ SAİKLERLE YÜRÜTÜLÜYOR

İBB’ye yönelik bu sabah yapılan ikinci dalga operasyonlara DEM Parti de tepki gösterdi. Partiden yapılan açıklamada “İBB’ye yönelik başlatılan yeni gözaltı dalgası, gündeme getirilen iddiaların zamanlaması ve kapsamı bu operasyonun siyasi saiklerle yürütüldüğünü göstermektedir’’ ifadeleri yer aldı.

ZALİMLERİN EN BÜYÜK KORKUSU PARALARI

Dün sabah gerçekleşen operasyonlarda eşi de gözaltına alınan tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımladı. Ongun, "Kutsallara, ailelere dahi saldırdıkları bu operasyonu haftasonu yaptılar. Demek ki bu zalimlerin tek korkusu “Ekonomi ve Para Piyasaları” Bu millet size benzemez. Değerlerini, örfünü, ananesini, kazanımlarını bilir. Ha cumartesi ha pazartesi, korktuğunuz her şey gerçek olacak" dedi.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI’NDAN AÇIKLAMA

TMMOB Şehir Plancıları Odası’ndan yapılan açıklamada, depremin ardından en temel gündemin dirençli kentler haline gelmesi gerektiği vurgulandı. İmar, şehircilik, kentsel dönüşüm, altyapı, ulaşım ve çevre gibi kritik alanlardan sorumlu meslektaşların gözaltına alınmasının tüm yurttaşların cezalandırılması anlamına geldiği ifade edildi.

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İBB FİİLEN ÇALIŞAMAZ HALE GETİRİLİYOR

Operasyonun ardından CHP’li vekiller ve parti kadroları da art arda yaptıkları açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaptığı açıklamada ‘’Cumartesi sabahı İBB’ye büyük bir operasyon daha.. Dün avukatlara, bugün bürokratlara… İBB Özel Kalem Müdürü, yeni ve eski genel sekreter yardımcıları, grup başkanları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanlarından oluşan geniş bir gözaltı listesi var. İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor’’ ifadesini kullandı.

Gerçek sebep Kanal İstanbul CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin de X hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun, Kanal İstanbul güzergâhındaki Sazlıdere Barajı’ndaki TOKİ inşaatıyla ilgili olduğunu savundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Bu operasyon, rant ve talan projesi Kanal İstanbul’a engel olan İstanbul’un muhafızlarına yöneliktir. İstanbul teslim olmayacak. Türkiye teslim olmayacak” ifadelerine yer verdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal operasyona ilişkin, "Sandıkta yenemeyenler, şimdi kumpas ve esaret yoluyla İBB’yi ele geçirme peşindedir. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması yetmedi; şimdi ekibine ve bürokratlara operasyon düzenliyorlar" dedi.

BAŞROL OYUNCUSU ERDOĞAN

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir operasyona ilişkin, “İBB ve İSKİ yöneticileri gözaltına alındı. Elbette, Arap Kanallarında dönen Kanal İstanbul reklamlarının başrol oyuncusu Erdoğan’ın talimatıyla” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise operasyona ilişkin, "İstanbul’un hakkını, hukukunu koruyan, rant çetelerine göz açtırmayan bürokratlar gözaltına alındı. İBB’nin kapısına kilit vurun, çalışamaz hale getirin de rahatlayın" diye konuştu.

Gözaltına Alınan İsimlerden Bazıları

• Ali Rıza Akyüz-Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı

• Turan Aydoğan-CHP Eski İstanbul Milletvekili (2018–2023)

• Şafak Başa-İSKİ Genel Müdürü

• Zeynep Ayten Gözde OngunMurat Ongun’un eşi

• Elçin Karaoğlu-İBB Boğaziçi İmar Müdürü

• Turgut Tuncay Önübilgin-İBB Eski Genel Sekreteri

• Murat Yazıcı-İBB Eski Genel Sekreteri

• Mehmet Çakılcıoğlu-İBB Eski Genel Sekreteri

• Arif Gürkan Alpay-İBB Genel Sekreter Yardımcısı

• Fatih Özçelik–İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili

• Begüm Çelikdelen-İSKİ Genel Müdür Yardımcısı

• Ramazan Gülten-İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili

• Onur Soytürk-İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü

• Adem Şanlısoy-İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı

• Naim Erol Özgüner-İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı

• Kadriye Kasapoğlu- İmamoğlu’nun Özel Kalemi

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YIKIM KARARI ALAN İSKİ’YE SABAHINA OPERASYON

Sabah erken saatlerinde ev baskınlarıyla gerçekleşen gözaltılarda İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen’in de gözaltına alınması rejimin yol temizliğinin kanıtı olarak değerlendirildi. İSKİ’den alınan bilgiye göre, Kanal İstanbul güzergahında yer alan Sazlıdere Barajı havzasına yapılan TOKİ konutlarının Havza Koruma Yönetmeliği’ne aykırı olduğu tespit edilerek inşaatlar "kaçak yapılaşma" statüsüne alındı. İSKİ, şantiyenin 25 Mayıs 2025’e kadar kaldırılmasını, aksi takdirde yıkılacağını bildirdi. Operasyonlar sırasında Sazlıdere Barajı havzasındaki inşaatın devam ettiği gözlendi.

İSKİ’nin bildiriminin sabahına operasyon gerçekleşti. Begüm Çelikdelen, gözaltına alınmadan önce Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu baraj yüzde 100 içme suyu maksatlıydı. Bunu yüzde 0’a düşürmüşler. Ama biz hâlâ oradan günde 40-50 bin metreküp su alıyoruz. Bu barajın finansmanı için para ödüyoruz her ay. Madem sıfırladınız, neden hâlâ bizden para alıyorsunuz? Bu karar, o bölgenin havza olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şantiye için yıkım kararı aldık. Vatandaşa nasıl uyguluyorsak, bu inşaata da uygulayacağız. Zabıta ile birlikte gidip yıkacağız."

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NE OLDU, BOŞ DOSYANI DOLDURAMADIN MI?

İBB’ye yönelik yeni operasyon ve 50 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösteren tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu şöyle dedi:

yalan ve iftiranın peşine düştüler

İmamoğlu açıklamasında ayrıca şunları ifade etti:

"Bir avuç muhteris; milletin parasını, tapusunu, diplomasını, haysiyetini, geleceğini yok sayarak, boş dosyaları yalan ve iftira ile doldurmanın peşine düştüler."

İmamoğlu, İstanbul’un gerçek sorunlarına dikkat çekti, mevcut yönetimi halkın ihtiyaçlarından uzak olmakla eleştirdi ve Kanal İstanbul’a karşı duranların hedef alındığını vurguladı. Açıklamasını bir çağrıyla sonlandırdı:

"Sizleri, siyasi partilerimizin değerli Genel Başkanları’nı, yüksek yargı mensuplarını, herkesi sorumluluk almaya ve devletimizi çürütenlere karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyorum."

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SON 5 YILDA 2 BİN 58 KAÇAK YAPI YIKILDI

İBB’nin son 5 yılda 2 bin 58 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi. Gazeteci Bahadır Özgür, şu bilgileri paylaştı: "Yıkılan yapıların çoğunluğu kıyıları, tarihi ve SİT alanlarını ile tarım alanlarını işgal eden kafe, restoran ve iş yerleriydi." Özgür, örnek olarak şunları gösterdi:

• Salacak Sahili: 47 kaçak yapı kaldırıldı.

• Sultanahmet Meydanı, Ayvansaray ve Beyazıt: İzinsiz yapılar yıkıldı.

• Maltepe Sahili: Şelale Parkı’ndaki kaçak yapılar kaldırıldı.

• Beyoğlu Tepebaşı: İzinsiz kafeler yıkıldı.

• Çekmeköy ve Şile: Doğal sit alanlarındaki kaçak yapılar kaldırıldı.