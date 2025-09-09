Saray iktidarı hayal satıyor

Politika Servisi

Saray kabinesi AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Beştepe’de saat 16.30’da başlayan ve saatler süren kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler ele alındı. Toplantıda, TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları ve PKK’nin silah bırakmasıyla ilgili sahadaki son durum değerlendirildi.

YİNE HAMASİ NUTUKLAR

Suriye’deki gelişmelerin ana gündem maddelerinden olduğu toplantıda, “Terörsüz Türkiye” sürecine tam destek sunuldu. Sürecin ilerlemesi için Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Şam yönetimine entegre edilmesi gerektiği kaydedildi. Kabine öncesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "SDG bölgede kök salamayacak" mesajı vermişti.

Suriye’de güvenlik ve diplomasi boyutundaki son gelişmelerin genişçe yer aldığı kabinede Türkiye’deki sürecin sahadaki yansıması, PKK’nın silah bırakma süreci de değerlendirildi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, işgal planı ve bölgede yaşanan açlık dramı da ele alınırken kabine toplantısı sonrasında bir kez daha hamasi nutuklar atıldı. Toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapan Erdoğan, bir kez daha ekonomiden eğitime her alanda pembe tablolar çizdi. Ekonomik göstergelerin her geçen gün daha iyiye gittiğini iddia eden AKP’li Cumhurbaşkanı zamanla meselelerin hallolacağını söyledi. Enflasyonla mücadelede gelinen noktanın önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, fiyat istikrarı için ek tedbirler alınacağını belirtti.