Saray'ın danışmanı çark etti: Maduro'ya destek tweetini sildi

ABD'nin sabah saatlerinden itibaren Venezuela'ya yönelik saldırılarının ardından AKP'den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den geldi. Ertem Maduro'ya desteklerini iletti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun esir alınmasından sonra Ertem tweetini sildi.

Ertem, ilk anda sosyal medya hesabından "Venezuela halkının ve Başkan Maduro'nun yanındayız! Bu haydutluk cezasız kalmamalı" diye açıklama yaptı.

Maduro'nun esir alınmasının kısa bir süre sonra Ertem paylaşımını sildi.

Cumhurbaşkanlığından ya da Dışişleri Bakanlığı'ndan ise herhangi bir açıklama yapmadı.