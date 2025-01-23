Saray Kabinesi istifaya uzak

Onlarca yurttaşın yaşamını yitirdiği hemen her olayın ardından Türkiye’de açığa çıkan sorumluluktan ve hesap vermekten kaçınma tutumu, Bolu’daki yangın faciasının ardından da yaşandı.

Sorumluluk alması gereken bakanların ağzından istifanın i’si duyulmadı. Bakanların Dünyadaki mevkidaşları ise küflü pirinç, tezde intihal, süpermarketin çatısının çökmesi gibi nedenlerle istifa ediyor.

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yangın faciasının ardından bakanların sorumluluk almamasına tepki göstererek Avrupa ülkelerinin istifa karnesini hazırladı.

Bakırlıoğlu’nun derlediği istifalar listesindeki isim ve istifa nedenlerinden bazıları, şöyle sıralandı:

Belçika Adalet Bakanı Vincent van Quickenborne, iki İsveçliyi öldüren Tunuslu saldırganın ülkesi tarafından 2023’te yapılan iade talebinin işleme alınmadığının fark edilmesi üzerine istifa ettiğini duyurdu.

İskoçya Sağlık Bakanı, 11 bin sterlinlik iPad internet faturası yüzünden istifa etti.

Norveç’te Araştırma ve Yüksek Öğretimden Sorumlu Bakan Sandra Borch, Oslo’da bir işletme öğrencisinin yüksek lisans tezinin bazı bölümlerinin yazım hatalarıyla birlikte farklı bir yazardan kaynak gösterilmeden kopyalandığını ortaya çıkarmasının ardından görevini bıraktı.

Berlin Ulaştırma Senatörü Manja Schreiner (CDU), intihal yaptığı gerekçesiyle Rostock Üniversitesi’nin doktorasını iptal edeceğini duyurmasının ardından istifasını açıkladı.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinden kendini sorumlu tutan Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul istifasını imzaladı.

Kasım 2013’te Letonya’da yanlış tasarımdan dolayı süpermarketin çatısı çöktü. Market enkazında 54 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Valdis Dombrovskis, “Benim de sorumluluğum var” diyerek istifasını sundu.

KÜFLÜ PİRİNÇ İSTİFASI

İsveç Ulaştırma Bakanı Maria Borelius, evinde sigortasız dadı çalıştırdığının ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Okullara bir hafta sonu küflü pirinç gönderildiği fark edilince Japonya Tarım Bakanı Seiichi Ota, istifa ettiğini kamuoyu ile paylaştı.

TEK İCRAAT YASAK

Dünyadan istifa eden siyasetçileri örnek gösteren CHP’li Bakırlıoğlu, Türkiye’deki sorumsuzluğa ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Otelle ilgili türlü eksiklikler dile getiriliyor, pek çok söylenti var fakat iktidarın ve bakanlarının tek yaptığı apar topar yayın yasağı getirmek. Avrupa’da bakanlar, intihal yaptıkları gerekçesiyle dahi istifa ediyorlar. Oysa ülkemizde yaşanan onlarca felakette tek bir atanmış sorumluluk almadı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İzmir’deki beş evladımızın ölümü sonrasında Aile Bakanı’nı istifaya davet etmiştim ve o da bana, ‘Kim istifa etti ki?’ diye sormuştu. İşte iktidarın yurttaşa baktığı göz maalesef budur. Yazıklar olsun.”