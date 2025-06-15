Saray kabinesi kafasına göre

TBMM’nin etkisi, 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından giderek azaldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte yetkileri elinden alınan TBMM'nin denetim görevi de tırpanlandı.

Meclis’in 27’inci Yasama Dönemi’nde verilen 82 bin 794 yazılı soru önergesinin yalnızca 10 bin 724’üne yasal süre içinde yanıt verildi. Toplam 82 bin 794 soru önergesinin 41 bin 930’unun yanıtları ise ancak yasal süre aşıldıktan sonra verilebildi. Toplam 26 bin 841 soru önergesi ise cevapsız bırakıldı.

TBMM'nin denetim işlevinden giderek uzaklaştırıldığını ortaya koyan süresi içinde cevaplandırılmayan soru önergeleri, Meclis gündemine taşındı. DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın, soru önergelerinin süresi içinde yanıtlanmamasına yönelik bakanlıklara soru önergesi verdi. Akın’ın soru önergesi verdiği altı bakanlıktan beşi, soru önergelerini yine yasal süre içinde yanıtlayamadı.

Milli Savunma Bakanlığı: Soru önergelerinin bakanlığımıza ulaşmasını müteakiben ilgili bilgi ve belgeler ivedi bir şekilde koordine edilerek yazılı soru önergelerine mümkün olan en kısa sürede cevap verilmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Yanıt, yasal süre aşıldığı için henüz Meclis’e ulaştırılmadı.

Ticaret Bakanlığı: Bakanlığımızın çalışmalarının yoğunluğu ve bilgilerin temini kapsamında geçen süre nedeniyle zaman zaman yazılı soru önergelerine süresi geçtikten sonra cevap verilebilmektedir.

YANIT ALINAMADI

Soru önergelerinin süresi içinde yanıtlanmamasına yönelik soru önergesine bazı bakanlıkların ise hiç yanıt vermemesi dikkati çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, soru önergelerine yanıt göndermedi.