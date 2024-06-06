Saray kayyumu tescilledi

Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından Belediye Başkanı Akış da 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları “AKP, halka savaş açtı. Kayyumun karşısında olacağız” dedi.

Politika Servisi

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alınmasının ve yerine kayyum atanmasına yönelik tepkiler sürerken, Akış hakkında 2014 yılında açılan davanın 61’inci duruşması dün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Akış’a ‘‘silahlı terör örgütünü yönetmek’’ suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Akış savunmasında kayyum atanmasına gerekçe yapılan davanın savcısı D.Y.’nin FETÖ firarisi olduğunu ve davanın siyasi olduğunu vurguladı. Akış, ‘‘Benim başım dik. Bunca yıldır mücadele ediyorum, mücadele etmeye devam edeceğim.’’ diye konuştu. Akış, "Bugüne kadar şerefimle, bu halkın tek kuruşuna dokunmadan görev yaptım. Neden 1 yıl önce değil. Neden 4 yıl önce yapılmadı bu yargılama? Bu yargılamanın siyasi olduğunu biliyorum" dedi.

Hapis cezası alan Akış, zırhlı araçla adliye binasından çıkartılarak Van Cezaevi’ne gönderildi.

Kararın ardından mahkeme önünde protestolar başladı. DEM Partililer, ‘baskılar bizi yıldıramaz’ sloganları ile kararı protesto ederken yürüyüş yapmak isteyen avukatlar ve milletvekilleri ablukaya alındı. Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez’e polisin sert müdahalesi dikkat çekti.

DEM Parti Şırnak Milletvekili İrmez’e de müdahale edildi.

(Fotoğraf: Ruşen Takva)

SARAY HALKA KARŞI SAVAŞ BAŞLATTI

Hakkâri’de de karar protesto edildi. Valiliki önünde toplanan yurttaşlara polis müdahale ederken aralarında DEM Parti milletvekillerinden oluşan bir heyet ile polis arasında da uzun süre gerginlik yaşandı. Valilik binası önünde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, ‘‘Kayyum irade gaspıdır, kayyum darbedir bugün bir kez daha AKP darbesi tescillenmiştir. AKP önümüzdeki seçimlerde yok olacaktır’’ diye konuştu.

Hatimoğulları, ‘‘Saray halka karşı savaş başlattı. Bunu asla kabul etmiyoruz’’ diyerek şöyle devam etti: ‘‘Buradan bir kez daha saraya sesleniyorum. Kayyum irade gaspıdır, kayyum darbedir. Bugün bir kez daha AKP’nin kayyumu tescillenmiştir. Heyetimizle birlikte Hakkari halkının yanında olmaya, kayyumun karşısında olamaya devam edeceğiz.’’

İstanbul Barosu da konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Sürekli kayyum atanması suretiyle seçmen iradesinin ortadan kaldırılması demokratik işleyişin kesintiye uğraması anlamına gelmektedir. Seçme ve seçilme hakkına ve demokrasimize sahip çıkıyoruz.”

TBB SEÇİMLERİNDE KAYYUM TARTIŞMASI

Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde de Hakkari Belediyesi’ne atılan kayyum tartışma yarattı. Divan Başkanlığını en yaşlı üye sıfatıyla yapan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Hakkari Belediye başkanlığına kayyum atanmasını kınadıklarını söyledi. Bunun üzerine AKP’li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın ayağa kalkarak "Biz kınamıyoruz" diye bağırdı. Karşılıklı laf atmaların başlaması üzerine Ahmet Türk bir süre konuşmasına ara verdi. Bazı belediye başkanları da "o konu buranın konusu değil, demokrasiyi kabullenmemek söz konusu değil" diye karşılık verdi.

Öte yandan Türk’ün kayyum uygulamasını kınamasına karşı çıkan AKP Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik”, “gerçeğe aykırı belge düzenleme” suçlarını işlediği gerekçesi ile yargılanmış, daha sonra beraat etmişti.

BİNGÖL’DE DE EYLEM VE ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Hakkari Belediye Başkanı DEM Partili Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına yönelik olası eylemlerin önlenmesi için birçok kentte uygulanan eylem ve etkinlik yasaklarına Bingöl’de katıldı.

Valilikten yapılan açıklamayla kayyum atanmasının ardından olası protestoları önlemek amacıyla 7 gün süreyle eylem ve etkinliklerin yasaklandığını ve kente girişi çıkışların kontrollü yapılacağını bildirdi.