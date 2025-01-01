Saray kuşatması

Geride bıraktığımız 2023 yılı belki de AKP eliyle adetlinin ne denli yozlaştığının göstergesi oldu. Yüzlerce meslektaşımız yaptıkları haberler veya sosyal medya paylaşımları nedeniyle cezaevlerine tıkılırken birtakım kişilerin rüşvetle adaletin çarkını kendinden yana döndürdüğü ortaya çıktı.

Adalet, Gezi Direnişi Davası nedeniyle 2 yıldır tutuklu bulunan Gezi tutuklularına uğramazken 10 Ekim Katliamı, Çorlu Katliamı ve Kobani davasında verilen kararlarla ise biz bu sefer yalnızca “Hoşça kal” diyebildik.

Hakkını aramak, sesini çıkarmak AKP eliyle engellendi. Tüm bunları yazan gazeteciler de hapsedildi. Cumartesi Anneleri 2022 yılında kendilerine açılan Galatasaray Meydanı’nda gözaltında kaybedilen yakınlarını aramaya bu yılda devam ederken birçok kentte insan hakları savunucularının sesi ağır hasta tutuklular için yankılandı. İşkenceyle gözaltılar ve cezaevlerinde kötü muamele ise sürdü. Kronikleşen hukuksuzluk demokrasi büyük yara alırken ülke, yasaklar, yolsuzluklar ve yoksullar ülkesine dönüştü.

Fotoğraf: Depophotos

30 Ocak: AYM’nin 2 kere tahliye kararı verdiği ancak Yargıtay’ın hükmüyle tahliye edilmeyen Can Atalay’ın vekilliği düşürüldü.

25 Nisan: Çorlu Tren Katliamı davasında 4 kişi beraat etti. Yargılananlar "bilinçli taksir"den ceza aldı. Mahkeme indirim uyguladı.

3 Mayıs: Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) yayınladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 165’inci sırada yer aldı.

22 Aralık: RSF’ye göre, tutuklu gazeteci sayısı 11 oldu. Öldürülen gazetecileri İstanbul’da anmak isteyen 7’si gazeteci 9 kişi tutuklandı.

GAR KATLİAMI DAVASI

Ankara’da 10 Ekim 2015 tarihinde Tren Garı Meydanı’nda IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu yaşanan katliama ilişkin davada, 1 Temmuz'da karar çıktı. Tutuklu sanıklar hakkında ‘‘insan öldürmekten’’ 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘‘insan öldürmeye teşebbüs’’ suçundan da 379’ar kere 18 yıl hapis cezası verildi. Ancak mahkeme heyeti, sanık Erman Ekici hakkında ‘‘insanlığa karşı suçtan’’ beraat verdi. Mahkeme heyeti 103 kişinin saldırıda katledilmesini ‘‘insanlığa karşı suç’’ olarak saymadı.