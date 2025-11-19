Saray onaylamamıştı: Tekin, eğitimin kısalması hedefinden vazgeçmiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AKP'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YÖK'ün üniversite eğitiminin üç yıla indirilmesi konusundaki açıklamalarına ilişkin görüşleri sorulan Tekin, soruya şöyle yanıt verdi:

Tekin, "Sadece yükseköğretim açısından bakmamak lazım. Dünyada iletişim araçları ve gençlerimizin ve çocuklarımızın bilgi edinme araçları geliştikçe, daha hızlı bilgiye erişiyorlar. Eğitim öğretim süreleri de otomatikman kısalmak zorunda. Bu çok doğal bir şey, dünyanın seyri de bu yönde zaten" ifadelerini kullandı.

"İsteyen 3 yılda bitirebilecek öyle mi?" sorusu üzerine ise Tekin, "YÖK'ün açıklamasına bakmadım ama zaten normal koşullarda üniversitelerde kredi sistemi olduğu için, bunun mümkün olduğu üniversiteler var mı yok mu, bunu yaygınlaştırmak istiyor. Çok yerinde bir karar" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

YÖK koordinasyonundaki bazı üniversitelerin rektörleri ve sektör temsilcilerinden oluşan "Üniversite-Sektör İşbirliği Komisyonu" YÖK Başkanı Erol Özvar başkanlığında 17 Kasım'da YÖK'te toplandı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Özvar, üniversitelerde isteyen ve başarılı olan öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda bitirebilmesine ilişkin yeni bir uygulama üzerinde çalıştıklarına işaret etti ve şunları söyledi:

"Biz YÖK olarak üniversitelerimizle beraber, şartlarını taşıyan ve başarılı olan öğrencilerimizin daha kısa sürede yükseköğretimi bitirmeleri ve mezun olabilmelerinin önünü açmak istiyoruz. Başarılı olan, isteyen daha erkenden okulunu bitirebilmeli. Bunun için bir çalışma içerisinde olduğumuzu söylemek isterim.

Daha önce de MEB'e bağlı okullarda da lise eğitiminin kısalmasında yönelik çalışmalar yapılmıştı. Ancak Bakanlığın önerisi Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu'ndan geçememişti. Bunun üzerine Erdoğan çalışmayı bakanlığa geri göndermişti.