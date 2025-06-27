Saray penguen medya istiyor

Politika Servisi

Toplumsal desteğini günden güne yitirmeye devam eden Saray rejimi, çareyi baskı politikalarını genişletmekte bulurken gazeteciler ve medya üzerindeki abluka da sürüyor.

Son olarak Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, önceki gece kanalın lisans uzatma başvurusunun onaylanmadığını açıklarken, dün RTÜK, kanala 10 gün yayın durdurma cezası verdi.

Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada lisans süresini uzatmak için 13 Mart’ta başvuru yaptıklarını ve tüm evrakları eksiksiz teslim etmelerine rağmen onay alamadıklarını belirtti. Dün verilen cezaları ise RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşcı duyurdu.

Taşcı’nın paylaşımına göre Halk TV’ye, “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda Atom Mühendisi Tolga Yarman’ın “Türkiye dincileşiyor değil, mezhebileşiyor” ve “Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün adının konulmasından itibaren bakarsak İran’a karşı azmettirildik” ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği gerekçesiyle oy çokluğuyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi.

Aynı programda CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin Mehmet Uçum’la ilgili eleştirileri nedeniyle, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı davranılmadığı; kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler" hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle %3 idari para cezası verildi.

Öte yandan TELE 1 ve Sözcü TV de RTÜK’ün cezalarından payını aldı. Sözcü TV’ye, Senem Toluay Ilgaz’ın sunduğu “Öncesi Sonrası Gece” isimli programda konuk Türker Ertürk’ün iktidara yönelik “Emperyalizmin taşeronluğunu yapmak” ifadesi nedeniyle, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı davranılmadığı; kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler" hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle %3 idari para cezası verildi.

GERİCİ AKİT’E KOL KANAT GERDİLER

RTÜK, TELE 1’e, evinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile ilgili haberi “Ferdi Zeyrek Çarpıldı” başlığıyla duyuran Akit gazetesinin eleştirilmesini, “kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler” gerekçesiyle %3 idari para cezası vererek karşılık verdi.

Buna göre, TELE 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin bir yıl içerisinde "ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünden veya "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" maddesinden tekrar ceza almaları halinde lisansları iptal edilebilecek.

RTÜK ayrıca Netflix’e, “Barda” isimli filmde yer alan şiddet sahnelerinden ötürü, “Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” hükmü ve “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle %5 idari para cezası verdi.

Spotify’a ise bazı şarkılarda toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olabilecek nitelikte argo ve küfürlü ifadelerin yer alması nedeniyle, “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka aykırı olamaz” hükmü uyarınca %5 idari para ve bahsi geçen içeriğin katalogdan çıkarılma cezası verildi.