Saray rejimi iflas etti

Politika Servisi

23 yıllık AKP iktidarında ülkenin karşılaştığı her kriz bir felakete dönüştü. Deprem, yangın, sel, pandemi, maden göçüklerinin yanı sıra otel yangınları, tren kazaları gibi hemen her olayda pek çok insanımız hayatını kaybetti. Alınmayan önlemler, liyakatsiz atamalar, kurumların içinin boşaltılması en tepeden en alta her alana yayılan çürüme ülkeyi yönetilmez hale getirdi. Tüm yetkiyi kendisinde toplayan “tek adam” yönetimi, felaketlerden hiçbir sorumluluk üstlenmedi. Ne kentleri yerle bir eden depremlerden ne şehirleri suya boğan sellerden ne ülkenin ciğerlerini yakan yangınlardan ne de işçiyi toprak altında bırakan maden göçüklerinden ders çıkarıldı ne de tek bir kişi istifa etti.

Her felakette kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalan yurttaşlar felaket karşısında yalnız bırakıldı. Her yaz yaşanan orman yangınları Ege ve Akdeniz şehirlerini vurdu, binlerce hektarlık orman kül olurken orman işçileri can verdi. Yangın söndürme ekipmanı onca uyarılara rağmen tamamlanmadı. Saray’ın sahip olduğu uçak filoları gündem olurken bu yangınlara müdahale edecek yangın söndürme uçaklarının yetersizliği gündem oldu. Halka sırtını dönen, bir grup sermaye sahibini ve yandaşı mutlu etmek üzerine mesai harcayan rejimin ülkenin hiçbir sorununu çözme şansı kalmadığı gibi ülkenin başına gelmiş en büyük felaketin de mevcut rejim olduğu görüldü.

• DEPREM YERLE BİR ETTİ

6 Şubat’ta Maraş’ta peş peşe yaşanan büyük depremlerin yıktığı binalar binlerce insanın ölmesine neden oldu. Resmi rakamlara göre 55 bin kişi hayatını kaybederken bir kişi dahi istifa etmedi. Depremin ilk günlerinde AFAD ortalarda görünmezken, Kızılay’ın çadır sattığı ortaya çıktı. Halk günlerce kendi kaderine terk edildi. Depremin ardından sel basan bölgede bu kez 18 kişi hayatını kaybetti. Deprem vergilerinin akıbeti hâlâ belirsizken adeta bir şov gecesi düzenleyen iktidar milyarca lira para topladı. Erdoğan ve Bahçeli, depremzedeleri azarladı. AKP’li yetkililer ise eleştirilere ilişkin ‘not ediyoruz’ dedi.

• SEL KARADENİZ’İ VURDU

Karadeniz illerinde her yağış da ayrı felaketlere yol açtı. Hem deprem bölgesinde hem de Batı ve Doğu Karadeniz’deki yağışlar can aldı. Giresun’da 2020’de 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu selde; 19 bina yıkıldı. 11 Ağustos 2021’de Kastamonu ve çevre illeri etkileyen sel felaketi nedeniyle ise 82 kişi hayatını kaybetti. Depremde olduğu gibi sel felaketinde de yine bir kişi bile istifa etmedi.

• MADEN FACİASI

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana geldi. 13 Şubat’ta yaşanan olayda siyanür ve sülfürik asit dağları çöktü. 9 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Buradan çıkan siyanür 100 dönümlük araziye yayıldı.

• İHMAL ÖLÜM GETİRDİ

6 Temmuz'da mağaradaki arama çalışmaları sırasında toplam 19 asker gaza maruz kaldı. On ikisi hayatını kaybetti. Olayda ihmallerin olduğu eleştirileri yapılırken 12 askere ilişkin olarak ihmallerin araştırılmasına dair sunulan araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

• OTEL YANGINI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralandı. 9’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının 6'ncı celsesinde Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ara karar kurarak tutuksuz yargılanan 4 sanığa 4 ay ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.