Saray rejimi kan kaybediyor

HABER MERKEZİ

Saray rejiminin muhalefete yönelik operasyonları, derinleşen ekonomik kriz, artan baskılar ve ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları oylarındaki erimeyi anket sonuçlarına yansıtmaya devam ediyor.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin en son 30 Mayıs’ta yayımladığı anket sonucunda “Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda AKP’nin oranı yüzde 26,1 olurken CHP’de ise bu oran yüzde 30,8 olmuştu.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nden sonra bir anket de Di-En Araştırma’dan geldi. Di-En Araştırma tarafından yapılan erken seçim anketinden çıkan sonuca göre AKP’nin oy oranı ana muhalefet partisi CHP’nin 10 puan gerisine düştü.

Di-En Araştırma tarafından yapılan son ankette, yurttaşlara yöneltilen “Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar AKP iktidarının oylarındaki erimeyi ortaya koydu.

10 PUAN DAHA GERİLEDİ

“Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusunda yurttaşların yüzde 36,8’i ana muhalefet partisi CHP’ye oy vereceğini söylerken yüzde 27,1’i ise AKP’yi tercih etti. Sonuçlara göre, iki parti arasındaki fark 9.7 puan olarak kaydedildi. CHP'nin yükselişi son dönemde partiye yönelik iktidar tarafından artan baskılar ve yargı operasyonlarıyla paralel ilerlerken, söz konusu bu hamlelerin CHP’nin yükselişine karşı atılan adımlar olduğu görüşü ağırlık kazanıyor.

Yurttaşların verdiği cevaplara göre anketin üçüncü sırasında yüzde 8,7 ile DEM Parti yer alırken onu yüzde 7,1 ile MHP, yüzde 6,9 ile İYİ Parti ve yüzde 5,5 ile Zafer Partisi izledi. Yeniden Refah Partisi’nin oyu yüzde 3, diğer partilerin oranı ise yüzde 2'nin altında kaldı.