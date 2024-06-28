Saray rejimine karşı buluşalım

Haber Merkezi

Hakkari'ye atanan kayyumu protesto etmek için İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri çağrısıyla yarın saat 19.00'da Kartal Meydanı'nda miting gerçekleştirecek. Mitinge hazırlıklar sürerken birçok siyasi parti, sendika, emek meslek örgütü, akademisyen ve yazar da mitinge yönelik çağrılarını sürdürüyor.

Miting öncesi açıklama yayımlayan 154 akademisyen, yazar, mitinge katılım çağrısında bulundu. Çağrı metninin şu ifadelere yer verildi; “Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması, Hakkari halkıyla birlikte bütün yurttaşların seçme ve seçilme hakkının çiğnenmesi ve anayasanın ağır biçimde ihlalidir. Barış ve refah içinde yaşama umudumuza vurulan bir darbedir. İktidarın yerel seçimlerde ekmek ve adalet talebi etrafında ortaklaşmış geniş toplum kesimlerini sindirmek amacıyla attığı bu hukuksuz adıma razı gelmeyeceğiz. Geleceğimizi, hayatımızı, özgürlüğümüzü savunmak için, demokrasiden yana herkesi İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri’nin 29 Haziran Cumartesi günü, saat 19:00’da Kartal Özgürlük Meydanı’nda düzenleyeceği mitinge katılmaya çağırıyoruz.”

SOL Parti İstanbul İl Örgütü de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla mitinge çağrı yaptı. Açıklamada, “Emeğimize, özgürlüğümüze, irademize sahip çıkalım. Halk iradesini yok sayan saray rejimine karşı bir aradayız.” İfadeleri yer aldı.

Öte yandan Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) İstanbul Şubesi, DEM Parti, ve Emek Partisi de mitinge ilişkin çağrılarını sürdürdü.

Hakkari Valiliği önünde 25 Haziran’da “iradeye saygı” sloganıyla başlatılan nöbet eylemi ise dün de devam etti. Van’ın Gevaş ilçesi ile Muş’un Malazgirt ilçesinden Hakkari’ye gelen gruplar nöbet eylemini devralırken kente gelen heyeti DEM Parti Hakkari milletvekili Onur Düşünmez ve DEM Parti Hakkari İl Örgütü yöneticileri karşıladı.

KABUL ETMİYORUZ

Valilik önünde yapılan açıklamada konuşan DEM Parti Hakkari İl Eşbaşkanı Kadir Şahin, eylemin çevre il ve ilçelerden gelen grupların katılımıyla kararlı bir şekilde sürdüğünü belirtti. Başkale Belediye meclis üyesi Mehmet Salih Özdemir, Kayyum gaspına karşı ses çıkarmak için geldiklerini ve sonuç alana dek eylemlerini sürdüreceklerini söyleyerek, “Kayyumların haksız ve hukuksuz tutumunu kabul etmiyoruz” dedi.

Ayrıca DEM Parti, 30 Haziran’da kayyuma karşı İstanbul'dan Hakkari'ye 'İradeye Saygı Yürüyüşü' başlatacak.