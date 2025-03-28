Saray rejimine karşı hep beraber yürüyelim

Politika Servisi

Tek adam rejimine karşı memleketin dört bir tarafında eylemler sürerken yarın saat 12.00’de Maltepe’de gerçekleştirilecek mitinge yönelik çağrılar sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı çağrıda “Milyonlar olup Maltepe'ye akmak için cumartesi günü saat 12’de Maltepe Meydanı'nda buluşuyoruz” ifadelerine yer verdi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya aracılığı ile mitinge çağrıda bulundu. İmamoğlu, "Yüreği adalet ve ülke sevgisiyle atan herkes Maltepe'de buluşacak" dedi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Tüm Şişlili yurttaşlarımı sesimizi duyurmak, adalet ve demokrasi çağrımızı yinelemek için Maltepe’ye buluşmaya davet ediyorum" dedi.

SOL Parti’den yapılan açıklamada da Saray rejimine karşı mücadele vurgusu yapıldı. Açıklamada, “Tek Adam'a karşı hep beraber yürüyoruz. 29 Mart Cumartesi 12.00 Maltepe irademiz için, geleceğimiz için, özgürlüğümüz için Maltepe Mitingi'nde buluşuyoruz” denildi. Türkiye İşçi Partisi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Halk iradesi için 29 Mart Cumartesi günü Maltepe'deyiz, sokaklardayız, meydanlardayız” ifadelerine yer verdi. TMMOB İstanbul Şubesi'nden yapılan çağrıda da "Emeğimize, Haklarımıza, Geleceğimize ve Demokrasiye Sahip Çıkıyoruz! 29 Mart Cumartesi günü Maltepe’deyiz" denildi.