Saray rejimine son vereceğiz

CHP’nin ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanı aday adayı, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir, Kayseri, Adana, Antalya, Kastamonu ve Bursa’nın ardından Ankara’da yurttaşlarla buluştu. İmamoğlu, Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen buluşma öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. ABB’de gerçekleştirilen görüşmenin ardından başkanlar, kameraların karşısına geçti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ev sahibi ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Aramızı bozmak için mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin bir derdi var, o da derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi” ifadeleriyle “İmamoğlu ve Yavaş arasında tartışma var” iddialarını yalanladı. Yavaş, “Kimsenin yedeği olmam” sözlerine ise “Ekrem Başkan’ın başına bir iş gelirse, onun yerine şu isim gelir, bu isim gelir’ tartışmaları son derece anlamsız. Kimse birbirinin yedeği olmaz. Böyle düşünmek Ekrem Başkana da bana da terbiyesizliktir” değerlendirmesiyle açıkladı. ABB Başkanı Yavaş öte yandan, “Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması iptali” ile ilgili gündeme de “Bir siyasiye bu şekilde kumpas kurulmasını, bir şekilde yolunun kesilmesini sağlamak için aparatlar kullanılmasını son derece çirkin buluyorum. Demokrasimiz artık normal hale gelsin. Ankara’nın kirli siyasetini temizledik, sıra Türkiye’nin kirli siyasetini temizlemekte” yorumunu getirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile buluşmasının ardından halka buluştuğu Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’na gitti. Etkinliğin gerçekleştirildiği salon, CHP’lilerce tıka basa dolduruldu. Salona sığmayan yurttaşlar, etkinliği salonun dışına kurulan ekrandan izledi. CHP Grup Başkanvekilleri, çok sayıda CHP milletvekili ve Parti Meclisi üyeleri ile MYK üyeleri de programa katılarak İmamoğlu’nu destekledi.

Konuşmaların ardından kürsüye gelen CHP’nin Cumhurbaşkanı Ön Seçim Adayı Ekrem İmamoğlu, büyük coşkuyla karşılandı. İmamoğlu’nun konuşmasında şunlar öne çıktı:

Bu ülke Saray’dan değil, Meclis’ten yönetilsin istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazara, çarşıya gittiğini gördünüz mü? Ekranlara çıkıp, rakipleriyle tartışma cesaretini gösterdi mi? Milletle buluşmaya asla sıcak bakmıyorlar. Çünkü karşı karşıya gelseler, bütün foyaları ortaya çıkacak. Erdoğan, emeklilerin ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağını soran gazetecilere, ‘Siz beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsunuz?’ diye sordu. Bu akıl, kendi parasını millete dağıtıyormuş gibi hareket eden akıl. Türkiye bir daha asla muhalefetin yargı yoluyla bastırılmaya çalıştığı bir ülke olmayacak. Bozuk düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Atatürk’ün önümüze koyduğu hedeflerden sapmayacağız. Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız. Tüm alanlarda öncü olacağız.

EGEMENLİK MİLLETİNDİR

Bir kişi aldatılınca, devletin kurumları da aldatılıyor. Türkiye’yi işte bu duruma düşürdüler. Peki o bir kişi zenginleştiğinde Türkiye de zenginleşiyor mu? Bunların düzeninde güç ve zenginlik bir avuç insanın elinde toplanıyor. Millete de şükretmek ve sabretmek düşüyor. Sabretmeyi de şükretmeyi de biliriz ama onun zamanı ayrı. Bu ülkede yöneticileri Cumhuriyetten sonra vatandaşına fırça atamaz, emir veremez. Çünkü 102 yıl önce bu millet tebaa olmaktan kurtarıldı, birey oldu. Yönetici haddini bilecek. Cumhuriyet her şeyden önce milletine saygı duymaktır. Biz bu anlayışla siyaset yapıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 23 Mart’ta da siz ne derseniz o olacak. Partimizi ve tüm muhalefeti büyüteceğiz. Güçlerimizi birleştireceğiz. 23 Mart’ta kullanacağımız her oy ile Saray’dakine haddini bildireceğiz.”